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    Микколи пожелал «Лестер» в соперники «Ювентусу»

    Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи считает, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Ювентусу» удобнее всего было бы встретиться с дебютантом турнира «Лестером».

    «Ювентус» на протяжении долгого времени доминирует в Италии. И если команда столько раз выигрывает скудетто, то это значит, что руководство клуба справляется со своими функциями лучшим образом.

    Кого хотелось бы избежать в четвертьфинале Лиге чемпионов? На этом этапе остались команды, которые способны дойти до финала. Поэтому сложно выбирать. Возможно, «Лестер Сити» был бы наиболее удобным соперником для «Ювентуса», – приводит слова Микколи La Gazzetta dello Sport.

    Напомним, «Ювентус» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев по сумме двух встреч «Порту» (2:0, 1:0).

    Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 09:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 16 марта 2017, 10:56

      значит будет Бавария

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