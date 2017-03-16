Микколи пожелал «Лестер» в соперники «Ювентусу»

Бывший нападающий сборной Италии Фабрицио Микколи считает, что в четвертьфинале Лиги чемпионов «Ювентусу» удобнее всего было бы встретиться с дебютантом турнира «Лестером».

«Ювентус» на протяжении долгого времени доминирует в Италии. И если команда столько раз выигрывает скудетто, то это значит, что руководство клуба справляется со своими функциями лучшим образом.

Кого хотелось бы избежать в четвертьфинале Лиге чемпионов? На этом этапе остались команды, которые способны дойти до финала. Поэтому сложно выбирать. Возможно, «Лестер Сити» был бы наиболее удобным соперником для «Ювентуса», – приводит слова Микколи La Gazzetta dello Sport.

Напомним, «Ювентус» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, одолев по сумме двух встреч «Порту» (2:0, 1:0).

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