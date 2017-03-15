Черчесов: «На сегодня тему Березуцкого нужно закрыть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что завершение международной карьеры Василия Березуцкого стало для него неожиданностью. Напомним, что прошлой осенью он был назначен капитаном сборной, но позже объявил о своем решении закончить выступления за национальную команду.

– Если знали бы, что так случится, то подготовились к этому заранее. Видимо, тогда Вася еще не думал об этом. Значит, надо принять его решение. В плане личности Березуцкий для нас ощутимая потеря. Но в принципах ведения игры в обороне менять ничего не станем.

– Березуцкий еще не завершает клубную карьеру. Есть надежда, что он передумает?

– Будем смотреть динамику. Другое дело, что на сегодня эту тему нужно закрыть. Чтобы ему было комфортно, чтобы мы не оглядывались.