Митрофанов: «Луческу имеет большой кредит доверия в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что главный тренер команды Мирча Луческу имеет большой кредит доверия со стороны руководства петербургского клуба. Ранее сообщалось, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос будущего румынского специалиста в стане сине-бело-голубых.

«Луческу опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава. Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно. Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв восемь очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?» – сказал Митрофанов.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место. Ранее команда вылетела из Лиги Европы и Кубка России.