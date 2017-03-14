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    Митрофанов: «Луческу имеет большой кредит доверия в «Зените»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что главный тренер команды Мирча Луческу имеет большой кредит доверия со стороны руководства петербургского клуба. Ранее сообщалось, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос будущего румынского специалиста в стане сине-бело-голубых.

    «Луческу опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава. Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно. Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв восемь очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?» – сказал Митрофанов.

    Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место. Ранее команда вылетела из Лиги Европы и Кубка России.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.03.2017 17:01
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +592

      spaike 15 марта 2017, 12:48

      В начале сезона я считал что при Луческу появится командная игра, будут привлекаться к игре в основе молодые питерские футболисты, пригласят несколько хороших игроков, которые смогут усилить игру и то что Зенит поборется за победу в ЛЕ и золото РФПЛ. На деле же получилось, что командной игры не появилось, молодым питерским футболистам шансов поиграть практически не дали, набрали игроков которые не могут усилить Зенит, Из всех турниров вылетели от не самых сильных соперников, выиграть золото РФПЛ шансов все меньше и меньше, чрезмерные нагрузки привели к множеству травм. Да и вообще к Луческу есть много вопросов по выбору состава.

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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 14 марта 2017, 23:44

      С Луческу- всё нормально!... Придурков, и бездельников типа Кокоши, надо продавать , хотя бы в рабство, за любые бабосы. Пусть, гадёныш, сахарный тростник валит от зари до зари... А Луче - не трогайте! Зенит избавится от балласта и ещё игранёт! Удачи!

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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 14 марта 2017, 21:25

      Парни ну кто знал что так будет получатся, думаю никто! луческо неплохо зажигал с шахтером, после его ухода шахтер потихоньку сникает.

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 14 марта 2017, 20:53

      С Луческу ошиблись..хотя что он может сделать если Кокорин, Шатов, Юсупов, Новосельцев...практически не играют...а у них российские паспорта....лимит не отменяли..

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 14 марта 2017, 20:10

      Да всё зае***сь - Кокорина не продают, Луческу не увальняют, ребята напряжённо работают и вот-вот нагонят "Спартак". ))

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 14 марта 2017, 19:42

      Полсостава разогнать надо.

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      Рейтинг: +10

      Frank Lampard86 14 марта 2017, 19:38

      Как по мне Луческу пора уходить.везде где можно вылетели еще на ранних стадиях.Игры нет,забивать разучились.Вообще не понимаю почему всегда выходит Нету.Это игрок не уровень зенита.Ивановича зачем тогда брали?Кокорина давно убирать нужно

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 14 марта 2017, 18:48

      А вот я ему перестал доверять. Центр обороны - Нету-Кришито - сомнительная авантюра. Кокорин постоянно в основе и почти без замен, ну это всей стране уже понятно, что дело тут не только в футбольных качествах игрока, который только деградирует. Замена Маурисио на Юсупова в матче с Амкаром - так же странный ход, это второй бездарный еблан в составе с высокой зп, походу потому и выпускают, в ущерб результатам...

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      Рейтинг: +800

      forward33 14 марта 2017, 17:59

      Если Зеня в ЛЧ не попадёт, кредит доверия сразу испарится.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 марта 2017, 17:59

      Как там "На улице Марата он имел большой авторитет".

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