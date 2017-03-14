Митрофанов: «Луческу имеет большой кредит доверия в «Зените»

В начале сезона я считал что при Луческу появится командная игра, будут привлекаться к игре в основе молодые питерские футболисты, пригласят несколько хороших игроков, которые смогут усилить игру и то что Зенит поборется за победу в ЛЕ и золото РФПЛ. На деле же получилось, что командной игры не появилось, молодым питерским футболистам шансов поиграть практически не дали, набрали игроков которые не могут усилить Зенит, Из всех турниров вылетели от не самых сильных соперников, выиграть золото РФПЛ шансов все меньше и меньше, чрезмерные нагрузки привели к множеству травм. Да и вообще к Луческу есть много вопросов по выбору состава.
Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что главный тренер команды Мирча Луческу имеет большой кредит доверия со стороны руководства петербургского клуба. Ранее сообщалось, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос будущего румынского специалиста в стане сине-бело-голубых.
«Луческу опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава. Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно. Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв восемь очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?» – сказал Митрофанов.
Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место. Ранее команда вылетела из Лиги Европы и Кубка России.