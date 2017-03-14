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  • Митрофанов: «Луческу имеет большой кредит доверия в «Зените»

Митрофанов: «Луческу имеет большой кредит доверия в «Зените»

14 марта 2017, 17:01
19

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что главный тренер команды Мирча Луческу имеет большой кредит доверия со стороны руководства петербургского клуба. Ранее сообщалось, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос будущего румынского специалиста в стане сине-бело-голубых.

«Луческу опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава. Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно. Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв восемь очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?» – сказал Митрофанов.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место. Ранее команда вылетела из Лиги Европы и Кубка России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Митрофанов Максим
Комментарии (19)
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Тяп-Ляп.
1489500304
Раз Митрофан так говорит,значит скоро цыгачу под зад коленом ускорение придадут.
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Болельщик Реал Мадрида
1489500488
А откуда он взялся? Кто выдал ему этот кредит? Что он может нового дать команде? Он даже не смог ФК "Амкар" обыграть. Набрал баласта в команду Кокорины, Дзюбы.
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Minusator
1489500911
Нас потихоньку отучают от евро-кубков. Хотя с другой стороны если посмотреть,болельщики ведут себя как свиньи последние. Люди на футбол раньше ходили как в театр,а сейчас требуют постоянных побед,какая команда бы не противостояла. И в случае поражения начинают поливать ее грязью. Люби Зенит - Больше Побед!
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Rebrova
1489502495
С каждым поражением он уменьшается в геометрической прогрессии.
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Тамхар
1489502894
Пусть будет он, если так. Но только не Слуцкий.
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FanatSerj
1489503501
У нас как обычно, если руководство говорит, что кредит доверия к тренеру большой, то это буквально через неделю вторую нахрен увольняют тренера ))))
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Nevsky_RU
1489506539
А вот я ему перестал доверять. Центр обороны - Нету-Кришито - сомнительная авантюра. Кокорин постоянно в основе и почти без замен, ну это всей стране уже понятно, что дело тут не только в футбольных качествах игрока, который только деградирует. Замена Маурисио на Юсупова в матче с Амкаром - так же странный ход, это второй бездарный еблан в составе с высокой зп, походу потому и выпускают, в ущерб результатам...
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Безумный ALEX
1489515932
Парни ну кто знал что так будет получатся, думаю никто! луческо неплохо зажигал с шахтером, после его ухода шахтер потихоньку сникает.
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GoLenaStop
1489524289
С Луческу- всё нормально!... Придурков, и бездельников типа Кокоши, надо продавать , хотя бы в рабство, за любые бабосы. Пусть, гадёныш, сахарный тростник валит от зари до зари... А Луче - не трогайте! Зенит избавится от балласта и ещё игранёт! Удачи!
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spaike
1489571294
В начале сезона я считал что при Луческу появится командная игра, будут привлекаться к игре в основе молодые питерские футболисты, пригласят несколько хороших игроков, которые смогут усилить игру и то что Зенит поборется за победу в ЛЕ и золото РФПЛ. На деле же получилось, что командной игры не появилось, молодым питерским футболистам шансов поиграть практически не дали, набрали игроков которые не могут усилить Зенит, Из всех турниров вылетели от не самых сильных соперников, выиграть золото РФПЛ шансов все меньше и меньше, чрезмерные нагрузки привели к множеству травм. Да и вообще к Луческу есть много вопросов по выбору состава.
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