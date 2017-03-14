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    Луческу, Дюков и Миллер проведут встречу, на которой решат будущее румынского тренера

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, президент клуба Александр Дюков и представитель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ближайшее время проведут трехстороннюю встречу, на которой решат будущее румынского специалиста. Сообщается, что по ее итогам тренер может быть отправлен в отставку.

    По информации источника, кроме будущего Луческу во главе «Зенита», стороны обсудят дальнейшее развитие клуба. Если румын сможет убедить руководство в том, что он способен вывести команду из кризиса, то хотел бы видеть на ключевых постах селекционной службы своих людей.

    Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до середины 2018 года. На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место.

    Источник: Life

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    14.03.2017 12:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 15 марта 2017, 10:59

      Начиная с лысого тренера,происходит одно и то же: сначала покупаются новые игроки (как правило земляки ),затем помощники-тоже земляки,а результат как всегда-овчинка выделки не стоила! Сейчас ситуация почти повторяется,но положение гораздо хуже-раньше команда действительно была питерская,а сейчас практически один Кержаков практически!

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 14 марта 2017, 20:40

      Странная тут трактовка текста, на чемпионате совсем иначе была новость освещена. Типа должен состояться разговор по вектору развития клуба и что Луческу требует от руководства в селекцию своих людей, якобы это было важным критерием при приходе на пост.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 14 марта 2017, 17:02

      А что тут можно решать? Кто вообще пригласил этого специалиста в команду? Чем он так прославился, что его пригласили в Петербург? Никакого прогресса команде не дал, ничего нового не поставил. Более того в команду пришел один футбольный баласт в виде Дзюбы, Кокорина, Кержакова и Жиркова. Если у последних двух еще кое-какие заслуги перед сборной и ФК "Зенит" есть и их пригласили из-за былых заслуг, то вот с приглашением первых двух. Кокорина и Дзюбы, мне совсем не понятно. Для чего они приглашены были. Ничего нового они команде не дают, а только лишь на дно тянут. Кокорин забил всего девять мячей, девять. Для 25 нападающего это смех, а деньги получает.

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Болельщик Реал Мадрида 14 марта 2017, 20:45

      Ну тренер то по меркам европы хороший, выйграл лигу европы с шахтером, часто выступал в ЛЧ и неплохо кстати смотрелись они в розыгрышах. То, что он не топ это понятно, но кто из РФПЛ клубов может пригласить в текущих условиях топ тренера? Кстати по поводу постановки игры, ты может не видел "отдай халку он разберется" игру Боаша? а селекцию в виде Дзюбы и ко до Луческу прибыло, если что.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 марта 2017, 15:01

      Дюкова и Митрофанушку гнать поганой метлой из команды

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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 14 марта 2017, 14:43

      Борисыч, гони ты этого мистера - чудика .

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 марта 2017, 14:38

      Пожилой,долго ногами по кабинету катать не будут....

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      Рейтинг: +5178

      Каратель 14 марта 2017, 14:13

      ну приведёт цыган свой табор,а толку? будут местные миллионеры на весь табор хуй ложить

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Каратель 14 марта 2017, 18:50

      Нужно писать "класть".

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      Рейтинг: +5178

      Каратель > Тамхар 14 марта 2017, 18:52

      да миллионерам похер ложить или класть)

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 марта 2017, 13:44

      Ни когда не понимал, почему Миллер вмешивается в дела Зины? Ну да он презик главного спонсора, но это не дает ему права управлять клубом. Максимум выразить свое пожелание, но вести переговоры... Бомжи во всем мутные какие то

      -2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 14 марта 2017, 12:19

      Не выведет, берите быстрее Раньери)

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 марта 2017, 12:03

      Дайте Луческу время !!! Результат будет

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > acer2003 14 марта 2017, 12:12

      Результат уже есть, команда посыпалась, Луческу в отставку и чем
      раньше, тем лучше.

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      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 > acer2003 14 марта 2017, 12:18

      Для ЦСКА, Спартака и Локо будет результат?

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > vladimir-7 14 марта 2017, 12:25

      как сказать....

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      Рейтинг: +80

      ArtAlex007 > gosproektikabinet 14 марта 2017, 15:07

      По привычке))) Краснодар всмысле)

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