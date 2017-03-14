Луческу, Дюков и Миллер проведут встречу, на которой решат будущее румынского тренера

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, президент клуба Александр Дюков и представитель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ближайшее время проведут трехстороннюю встречу, на которой решат будущее румынского специалиста. Сообщается, что по ее итогам тренер может быть отправлен в отставку.

По информации источника, кроме будущего Луческу во главе «Зенита», стороны обсудят дальнейшее развитие клуба. Если румын сможет убедить руководство в том, что он способен вывести команду из кризиса, то хотел бы видеть на ключевых постах селекционной службы своих людей.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до середины 2018 года. На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место.