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  • Луческу, Дюков и Миллер проведут встречу, на которой решат будущее румынского тренера

Луческу, Дюков и Миллер проведут встречу, на которой решат будущее румынского тренера

14 марта 2017, 12:01
20

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу, президент клуба Александр Дюков и представитель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ближайшее время проведут трехстороннюю встречу, на которой решат будущее румынского специалиста. Сообщается, что по ее итогам тренер может быть отправлен в отставку.

По информации источника, кроме будущего Луческу во главе «Зенита», стороны обсудят дальнейшее развитие клуба. Если румын сможет убедить руководство в том, что он способен вывести команду из кризиса, то хотел бы видеть на ключевых постах селекционной службы своих людей.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до середины 2018 года. На данный момент петербургский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (20)
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acer2003
1489482210
Дайте Луческу время !!! Результат будет
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Den Bull
1489483152
Не выведет, берите быстрее Раньери)
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ufos73
1489488275
Ни когда не понимал, почему Миллер вмешивается в дела Зины? Ну да он презик главного спонсора, но это не дает ему права управлять клубом. Максимум выразить свое пожелание, но вести переговоры... Бомжи во всем мутные какие то
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Каратель помойников
1489490006
ну приведёт цыган свой табор,а толку? будут местные миллионеры на весь табор хуй ложить
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yorgenbarenz
1489491499
Пожилой,долго ногами по кабинету катать не будут....
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zenitforever2015
1489491809
Борисыч, гони ты этого мистера - чудика .
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Garrincha58
1489492866
Дюкова и Митрофанушку гнать поганой метлой из команды
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Болельщик Реал Мадрида
1489500164
А что тут можно решать? Кто вообще пригласил этого специалиста в команду? Чем он так прославился, что его пригласили в Петербург? Никакого прогресса команде не дал, ничего нового не поставил. Более того в команду пришел один футбольный баласт в виде Дзюбы, Кокорина, Кержакова и Жиркова. Если у последних двух еще кое-какие заслуги перед сборной и ФК "Зенит" есть и их пригласили из-за былых заслуг, то вот с приглашением первых двух. Кокорина и Дзюбы, мне совсем не понятно. Для чего они приглашены были. Ничего нового они команде не дают, а только лишь на дно тянут. Кокорин забил всего девять мячей, девять. Для 25 нападающего это смех, а деньги получает.
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myelementisearth
1489513256
Странная тут трактовка текста, на чемпионате совсем иначе была новость освещена. Типа должен состояться разговор по вектору развития клуба и что Луческу требует от руководства в селекцию своих людей, якобы это было важным критерием при приходе на пост.
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nemolod
1489564756
Начиная с лысого тренера,происходит одно и то же: сначала покупаются новые игроки (как правило земляки ),затем помощники-тоже земляки,а результат как всегда-овчинка выделки не стоила! Сейчас ситуация почти повторяется,но положение гораздо хуже-раньше команда действительно была питерская,а сейчас практически один Кержаков практически!
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