Маурисио Перейра считает, что «Краснодар» имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты», а также подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:1).

«Я думаю, что у нас неплохие шансы на выход в четвертьфинал. На самом деле мы можем пройти, даже если выиграем 1:0, поэтому нам важно забить и не пропустить. Самое главное будет сохранять спокойствие и концентрацию до самых последних минут матч и ничего более.

«Локомотив»? Эта победа очень важна для нас как минимум в плане позиций в турнирной таблице, а «Локомотив» был нашим прямым конкурентом, ведь они могли догнать нас по очкам», – сказал хавбек.

Матч «Краснодар» – «Сельта» состоится 16 марта.