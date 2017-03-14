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    Маурисио Перейра считает, что «Краснодар» имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы

    Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты», а также подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:1).

    «Я думаю, что у нас неплохие шансы на выход в четвертьфинал. На самом деле мы можем пройти, даже если выиграем 1:0, поэтому нам важно забить и не пропустить. Самое главное будет сохранять спокойствие и концентрацию до самых последних минут матч и ничего более.

    «Локомотив»? Эта победа очень важна для нас как минимум в плане позиций в турнирной таблице, а «Локомотив» был нашим прямым конкурентом, ведь они могли догнать нас по очкам», – сказал хавбек.

    Матч «Краснодар» – «Сельта» состоится 16 марта.

    Источник: Р-Спорт

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    14.03.2017 00:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +395

      meiram 14 марта 2017, 12:11

      Удачи и уверенной победы в матче с "Сельтой для прохода в турнире дальше!

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