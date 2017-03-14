Маурисио Перейра считает, что «Краснодар» имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы

Удачи и уверенной победы в матче с "Сельтой для прохода в турнире дальше!
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Сельты», а также подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:1).
«Я думаю, что у нас неплохие шансы на выход в четвертьфинал. На самом деле мы можем пройти, даже если выиграем 1:0, поэтому нам важно забить и не пропустить. Самое главное будет сохранять спокойствие и концентрацию до самых последних минут матч и ничего более.
«Локомотив»? Эта победа очень важна для нас как минимум в плане позиций в турнирной таблице, а «Локомотив» был нашим прямым конкурентом, ведь они могли догнать нас по очкам», – сказал хавбек.
Матч «Краснодар» – «Сельта» состоится 16 марта.