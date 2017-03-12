Каррера: «Поражение «Зенита» расслабило игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0). По словам специалиста, футболистов красно-белых расслабило поражение «Зенита» от «Амкара».

«Причина столь разных таймов лишь в том, что это был неправильный настрой для команды, которая нацелена на титул. Такая команда «Спартак» должна бороться, если есть такая цель. А поражение «Зенита» должно подбадривать на лучшую игру. Быть на высоте приятно, но никто вам ничего не подарит. Надо бороться на поле, и делать это потея, стараясь, прикладывая спортивную злость. Судя по первому тайму, поражение «Зенита» расслабило игроков.

Думаю, мы еще не созрели как команда, которая умеет побеждать. Мы совершили ошибку. Я знал, что с «Анжи» будет тяжелый матч. Они сыграли хорошую игру. Зобнин сегодня сыграл хороший матч в середине поля. Это очень качественный игрок, я рад за него. Сегодня он хорошо играл в центре, но может играть и там, и там. У него нет таких качеств, как у Самедова и Промеса, но это хороший игрок», – сказал Каррера.

«Спартак» на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея восемь очков преимущества.