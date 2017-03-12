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    Каррера: «Поражение «Зенита» расслабило игроков «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0). По словам специалиста, футболистов красно-белых расслабило поражение «Зенита» от «Амкара».

    «Причина столь разных таймов лишь в том, что это был неправильный настрой для команды, которая нацелена на титул. Такая команда «Спартак» должна бороться, если есть такая цель. А поражение «Зенита» должно подбадривать на лучшую игру. Быть на высоте приятно, но никто вам ничего не подарит. Надо бороться на поле, и делать это потея, стараясь, прикладывая спортивную злость. Судя по первому тайму, поражение «Зенита» расслабило игроков.

    Думаю, мы еще не созрели как команда, которая умеет побеждать. Мы совершили ошибку. Я знал, что с «Анжи» будет тяжелый матч. Они сыграли хорошую игру. Зобнин сегодня сыграл хороший матч в середине поля. Это очень качественный игрок, я рад за него. Сегодня он хорошо играл в центре, но может играть и там, и там. У него нет таких качеств, как у Самедова и Промеса, но это хороший игрок», – сказал Каррера.

    «Спартак» на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея восемь очков преимущества.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2017 19:17
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 12 марта 2017, 21:46

      Нехер оглядываться на помойку !
      С победой Спартак !

      1
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 12 марта 2017, 21:38

      Что Зенит,что ЦСКА-эти клубы привыкли побеждать,а еще они привыкли то что судьи ранее свистели в другую сторону,давали нелепые пеналти Зениту ЦСКА !

      4
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      Рейтинг: +415

      radga 12 марта 2017, 20:42

      Вновь игра Спартака настораживает. Выдать "игру" против Краснодара и вдруг не важно сыграть против Анжи - не понимаю! Вопрос уже к Коррере - как ты настраивал на игру команду, что за малым чуть не лоханулись у себя дома?
      Ребята! Надо по серьезней...... . Удачи. Ждем только побед.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 марта 2017, 20:36

      Нужно отдать должное "Анжи". Они провели очень хороший матч. Хотя и упустили Самедова в голевом моменте.
      Не будем заниматься самообманом. "Спартаку" теперь главное: не проиграть в двух важнейших встречах с "Зенитом" и ЦСКА... И тогда ЗОЛОТО будет "в кармане"... Провалов же в остальных матчах Каррера не допустит... Возможны лишь локальные потери очков. Не более того. Отрыв в 8 очков за 11 туров до конца первенства от двух главных преследователей - очень солидная фора!

      5
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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников 12 марта 2017, 20:28

      Сегодня увидел со стороны Спартака два разных тайма.Первый-обилие брака,несогласованность в действиях,во втором после встряски Массимо-прессинг соперника по всему полю,активный отбор мяча,удары по воротам...как итог изменившейся игры- красивый гол Комбарова- Самедова ! Прав Массимо,что команда еще не показывает чемпионской игры...значит,у тренерского штаба нет эйфории от задела в 8 очков от прямых конкурентов,и это вселяет оптимизм в будущее Спартака Массимо Карреры .

      6
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 12 марта 2017, 20:15

      Молодцы!!! Во втором тайме сумели перенастроться и дожать соперника.
      Так держать!
      Но лучше оба тайма играть по чемпионски!!!

      5
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 12 марта 2017, 20:07

      Для второго официального матча неплохо, можно было бы и первый получше сгонять, но чемпионский состав только строится, не каждый еще осознал свою роль в настоящем и в будущем. Каррера бы не ушел....

      2
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 12 марта 2017, 19:57

      Каррера очень хороший специалист. Но еще он дико фартовый! Ему в лотерею играть надо, джек-пот сорвёт.

      6
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 12 марта 2017, 19:57

      Хорошо, что собрались и победили! Всех, кто верил - с Победой!!!

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 12 марта 2017, 19:49

      На самом деле - не хватало Глушакова. Он не только ИГРАЕТ, он заводит партнеров, не дает им расслабиться, настоящий лидер и капитан!

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