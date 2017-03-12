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  • Каррера: «Поражение «Зенита» расслабило игроков «Спартака»

Каррера: «Поражение «Зенита» расслабило игроков «Спартака»

12 марта 2017, 19:17
22

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:0). По словам специалиста, футболистов красно-белых расслабило поражение «Зенита» от «Амкара».

«Причина столь разных таймов лишь в том, что это был неправильный настрой для команды, которая нацелена на титул. Такая команда «Спартак» должна бороться, если есть такая цель. А поражение «Зенита» должно подбадривать на лучшую игру. Быть на высоте приятно, но никто вам ничего не подарит. Надо бороться на поле, и делать это потея, стараясь, прикладывая спортивную злость. Судя по первому тайму, поражение «Зенита» расслабило игроков.

Думаю, мы еще не созрели как команда, которая умеет побеждать. Мы совершили ошибку. Я знал, что с «Анжи» будет тяжелый матч. Они сыграли хорошую игру. Зобнин сегодня сыграл хороший матч в середине поля. Это очень качественный игрок, я рад за него. Сегодня он хорошо играл в центре, но может играть и там, и там. У него нет таких качеств, как у Самедова и Промеса, но это хороший игрок», – сказал Каррера.

«Спартак» на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея восемь очков преимущества.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Самедов Александр Зобнин Роман Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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за ЦСКА с 1980г
1489335675
Адекватный тренер у спартака..Хотелось бы побольше таких болел..
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andrebest4
1489335754
умный тренер..молодец
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slavа0508
1489335827
А мне нравится этот макаронник, не когда не ноет,умеет признать ошибки возможно с ним что и выиграем
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mialkov
1489336031
Каррера определенно разумный человек! Никаких слез или нытья. Такое большая редкость!
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mialkov
1489337379
На самом деле - не хватало Глушакова. Он не только ИГРАЕТ, он заводит партнеров, не дает им расслабиться, настоящий лидер и капитан!
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Сармат Ростов
1489337837
Хорошо, что собрались и победили! Всех, кто верил - с Победой!!!
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Футболозавр Рекс
1489337863
Каррера очень хороший специалист. Но еще он дико фартовый! Ему в лотерею играть надо, джек-пот сорвёт.
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Евгений Лесников
1489339711
Сегодня увидел со стороны Спартака два разных тайма.Первый-обилие брака,несогласованность в действиях,во втором после встряски Массимо-прессинг соперника по всему полю,активный отбор мяча,удары по воротам...как итог изменившейся игры- красивый гол Комбарова- Самедова ! Прав Массимо,что команда еще не показывает чемпионской игры...значит,у тренерского штаба нет эйфории от задела в 8 очков от прямых конкурентов,и это вселяет оптимизм в будущее Спартака Массимо Карреры .
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cska-62
1489340202
Нужно отдать должное "Анжи". Они провели очень хороший матч. Хотя и упустили Самедова в голевом моменте. Не будем заниматься самообманом. "Спартаку" теперь главное: не проиграть в двух важнейших встречах с "Зенитом" и ЦСКА... И тогда ЗОЛОТО будет "в кармане"... Провалов же в остальных матчах Каррера не допустит... Возможны лишь локальные потери очков. Не более того. Отрыв в 8 очков за 11 туров до конца первенства от двух главных преследователей - очень солидная фора!
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spartach n1
1489344366
Нехер оглядываться на помойку ! С победой Спартак !
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