Игнашевич сравнялся с Семаком по числу игр в чемпионате России

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич сравнялся с бывшим хавбеком армейцев, а ныне главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком по числу игр, проведенных в рамках чемпионата России. Сегодня 37-летний футболист вышел в стартовом составе красно-синих на матч 19-го тура РФПЛ с «Томью».

В данный момент на счету Игнашевича и Семака по 456 поединков. Таким образом, действующему игроку ЦСКА нужно провести всего одну встречу, чтобы выйти по этому показателю в единоличные лидеры среди всех нынешних и бывших футболистов российского первенства.

Напомним, Игнашевич защищает цвета армейского клуба с 2004 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20-ти матчах, отметившись тремя голами.