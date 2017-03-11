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    Игнашевич сравнялся с Семаком по числу игр в чемпионате России

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич сравнялся с бывшим хавбеком армейцев, а ныне главным тренером «Уфы» Сергеем Семаком по числу игр, проведенных в рамках чемпионата России. Сегодня 37-летний футболист вышел в стартовом составе красно-синих на матч 19-го тура РФПЛ с «Томью».

    В данный момент на счету Игнашевича и Семака по 456 поединков. Таким образом, действующему игроку ЦСКА нужно провести всего одну встречу, чтобы выйти по этому показателю в единоличные лидеры среди всех нынешних и бывших футболистов российского первенства.

    Напомним, Игнашевич защищает цвета армейского клуба с 2004 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 20-ти матчах, отметившись тремя голами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 14:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 11 марта 2017, 16:29

      Даешь рекорд, Сергей!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 11 марта 2017, 14:58

      Здоровья Сергею!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 марта 2017, 14:53

      Сергей крут!!

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