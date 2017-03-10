Пономарев: «Василий Березуцкий? Футболисты нафаршированы деньгами, пора подумать о своем здоровье»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об уходе из сборной России Василия Березуцкого. Напомним, сегодня 34-летний футболист объявил о завершении международной карьеры в связи с состоянием здоровья и решением сосредоточиться на работе в клубе.

«Ему уже 34 года, а я закончил в 30 лет. Нет уже мотивации играть дальше. Футболисты нафаршированы деньгами, пора подумать о своем здоровье. Дальше игроки будут работать на аптеку, ездить лечиться в Австрию, Швейцарию…» – сказал Пономарев.

Отметим, что Василий Березуцкий выступал в составе сборной России с 2003 года и провел под знаменами национальной команды 101 матч, в которых забил пять голов.