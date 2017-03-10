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    Пономарев: «Василий Березуцкий? Футболисты нафаршированы деньгами, пора подумать о своем здоровье»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об уходе из сборной России Василия Березуцкого. Напомним, сегодня 34-летний футболист объявил о завершении международной карьеры в связи с состоянием здоровья и решением сосредоточиться на работе в клубе.

    «Ему уже 34 года, а я закончил в 30 лет. Нет уже мотивации играть дальше. Футболисты нафаршированы деньгами, пора подумать о своем здоровье. Дальше игроки будут работать на аптеку, ездить лечиться в Австрию, Швейцарию…» – сказал Пономарев.

    Отметим, что Василий Березуцкий выступал в составе сборной России с 2003 года и провел под знаменами национальной команды 101 матч, в которых забил пять голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.03.2017 23:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 марта 2017, 07:00

      В Австрии, Швейцарии лечиться...
      Россиянам (нормальным) такое не снится.
      Пентальгин без рецепта не купишь.
      Шутишь?

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 11 марта 2017, 01:04

      да ладно, были и хорошие матчи, а что долго играл, это к нашей "растущей" молодёжи... пока Вася...

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 марта 2017, 00:35

      Что, доигрались? И Родине пользы не принесли, и себя угрохали...Бедолаги, ай-ай-ай... Как же теперь жить -то? Ха!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 марта 2017, 23:10

      Вася,по моему никогда не говорил о деньгах.... есть другие,которые меньше качеством соответствуют ,но 3,14здят за семерых и поведением за рамки заходят....

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