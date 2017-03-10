Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Уход Василия Березуцкого из сборной России? Не нужно ничего накручивать»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об уходе из сборной России защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который сегодня объявил о завершении международной карьеры. Также функционер призвал СМИ ничего не накручивать по данной теме.

    «Василий все доходчиво объяснил – нужна пауза, так как есть проблемы со здоровьем. Не нужно ничего накручивать на эту тему. Он столько отдал сборной, чтобы дай бог кто-то другой сделал столько для национальной команды. Так сложились обстоятельства. Мы очень признательны и благодарны Василию за тот вклад, что он сделал. Он всегда приезжал по первому зову в сборную России. Желаем ему самого главного – здоровья», – сказал Мутко.

    За сборную России Березуцкий выступал с 2003 года, проведя под знаменами национальной команды 101 матч и отметившись пятью забитыми мячами.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2017 22:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11