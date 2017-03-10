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  • Мутко: «Уход Василия Березуцкого из сборной России? Не нужно ничего накручивать»

Мутко: «Уход Василия Березуцкого из сборной России? Не нужно ничего накручивать»

10 марта 2017, 22:34

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об уходе из сборной России защитника ЦСКА Василия Березуцкого, который сегодня объявил о завершении международной карьеры. Также функционер призвал СМИ ничего не накручивать по данной теме.

«Василий все доходчиво объяснил – нужна пауза, так как есть проблемы со здоровьем. Не нужно ничего накручивать на эту тему. Он столько отдал сборной, чтобы дай бог кто-то другой сделал столько для национальной команды. Так сложились обстоятельства. Мы очень признательны и благодарны Василию за тот вклад, что он сделал. Он всегда приезжал по первому зову в сборную России. Желаем ему самого главного – здоровья», – сказал Мутко.

За сборную России Березуцкий выступал с 2003 года, проведя под знаменами национальной команды 101 матч и отметившись пятью забитыми мячами.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Березуцкий Василий Мутко Виталий
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