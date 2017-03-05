Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тарханов: «За исключением пары моментов ничего не дали создать «Амкару»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от победы над «Амкаром» в матче 18-го тура чемпионата России. По мнению Тарханова, его подопечные не дали создать пермской команде много моментов в этой игре.

    «В последние 20 минут возникли сложности. Все-таки сказался недавний матч в Кубке России. Но мы выдержали, сыграли организованно, имели контратаки. Хотя «Амкар» – сильная команда, не зря она занимает высокое место. Соперник показывает организованный и атлетичный футбол. Было много навесов и передач в штрафную.

    Повторюсь, что наши защитники выдержали. За исключением пары моментов в первом тайме ничего сопернику создать не позволили», – заявил Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2017 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11