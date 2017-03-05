Тарханов: «За исключением пары моментов ничего не дали создать «Амкару»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от победы над «Амкаром» в матче 18-го тура чемпионата России. По мнению Тарханова, его подопечные не дали создать пермской команде много моментов в этой игре.

«В последние 20 минут возникли сложности. Все-таки сказался недавний матч в Кубке России. Но мы выдержали, сыграли организованно, имели контратаки. Хотя «Амкар» – сильная команда, не зря она занимает высокое место. Соперник показывает организованный и атлетичный футбол. Было много навесов и передач в штрафную.

Повторюсь, что наши защитники выдержали. За исключением пары моментов в первом тайме ничего сопернику создать не позволили», – заявил Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».