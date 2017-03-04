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    Булыкин хочет организовать в России клуб по европейской модели

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своих планах на ближайшее будущее. Экс-форвард «Динамо» и «Локомотива» признался, что хотел бы помочь российскому футболу.

    «Хотелось бы себя увидеть где-то в футболе. Есть затеи, очень много идей. Очень хочется организовать клуб по европейской модели, сделать что-то полезное для российского футбола. Наш отечественный футбол развивается не так, как должен. Я играл в европейских клубах, поэтому знаю, как там все это организовано, и хочу европейскую модель перенести сюда. Некоторые даже не знают, как это должно выглядеть, а с некоторыми нельзя найти общий язык. А многие специалисты просто не задействованы.

    У меня есть три-четыре тезиса, которые должны быть в российском футболе. И пока их все не услышат, то будет очень трудно что-то поменять. У нас велика роль агентов и директоров на теневую экономику футбола. В Европе это единичные случаи», – заявил Булыкин.

    Источник: Спорт FM

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    04.03.2017 08:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 марта 2017, 11:34

      Ну а что не огласил эти тезисы? Возьми клуб второго дивизиона и начинай внедрять свои планы! А то все любят бросаться словами, а как до дела доходит, так сразу отговорки!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 4 марта 2017, 10:11

      Если это не со скуки
      Флаг в руки.
      Начни где-нибудь в глубинке,
      В нечерноземье или Дудинке.
      Просто ты решил попиариться,
      Не надо париться.
      А то до тебя никто не догадался,
      специалист, блин, попался.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 марта 2017, 09:13

      Л. Слуцкий уже поехал в Англию изучать английскую модель, а когда приедет, то
      и будет организатором такого клуба в России.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 4 марта 2017, 09:01

      Молодец

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