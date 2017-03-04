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  • Булыкин хочет организовать в России клуб по европейской модели

Булыкин хочет организовать в России клуб по европейской модели

4 марта 2017, 08:25
4

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своих планах на ближайшее будущее. Экс-форвард «Динамо» и «Локомотива» признался, что хотел бы помочь российскому футболу.

«Хотелось бы себя увидеть где-то в футболе. Есть затеи, очень много идей. Очень хочется организовать клуб по европейской модели, сделать что-то полезное для российского футбола. Наш отечественный футбол развивается не так, как должен. Я играл в европейских клубах, поэтому знаю, как там все это организовано, и хочу европейскую модель перенести сюда. Некоторые даже не знают, как это должно выглядеть, а с некоторыми нельзя найти общий язык. А многие специалисты просто не задействованы.

У меня есть три-четыре тезиса, которые должны быть в российском футболе. И пока их все не услышат, то будет очень трудно что-то поменять. У нас велика роль агентов и директоров на теневую экономику футбола. В Европе это единичные случаи», – заявил Булыкин.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Булыкин Дмитрий
Комментарии (4)
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simoron81
1488607318
Молодец
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vladimir-7
1488608019
Л. Слуцкий уже поехал в Англию изучать английскую модель, а когда приедет, то и будет организатором такого клуба в России.
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subbotaspartak
1488611516
Если это не со скуки Флаг в руки. Начни где-нибудь в глубинке, В нечерноземье или Дудинке. Просто ты решил попиариться, Не надо париться. А то до тебя никто не догадался, специалист, блин, попался.
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Serjoga
1488616492
Ну а что не огласил эти тезисы? Возьми клуб второго дивизиона и начинай внедрять свои планы! А то все любят бросаться словами, а как до дела доходит, так сразу отговорки!
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