Булыкин хочет организовать в России клуб по европейской модели

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своих планах на ближайшее будущее. Экс-форвард «Динамо» и «Локомотива» признался, что хотел бы помочь российскому футболу.

«Хотелось бы себя увидеть где-то в футболе. Есть затеи, очень много идей. Очень хочется организовать клуб по европейской модели, сделать что-то полезное для российского футбола. Наш отечественный футбол развивается не так, как должен. Я играл в европейских клубах, поэтому знаю, как там все это организовано, и хочу европейскую модель перенести сюда. Некоторые даже не знают, как это должно выглядеть, а с некоторыми нельзя найти общий язык. А многие специалисты просто не задействованы.

У меня есть три-четыре тезиса, которые должны быть в российском футболе. И пока их все не услышат, то будет очень трудно что-то поменять. У нас велика роль агентов и директоров на теневую экономику футбола. В Европе это единичные случаи», – заявил Булыкин.