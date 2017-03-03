Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пуйоль: «Буду следить за сборной России на Кубке конфедераций. Давайте посмотрим, как она выступит»

    Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль рассказал, чего ждет от Кубка конфедераций-2017. Также он признался, что будет следить на турнире за командой Станислава Черчесова.

    – Прежде всего я жду от Кубка конфедераций ярких и зрелищных матчей с участием отличных игроков. Принимая во внимание, какой футбол показывали в последнее время Германия и Чили, я бы назвал эти две команды фаворитами.

    – Что знаете о нынешней российской команде? У нее сейчас переходный период.

    – Футбол всегда цикличен. И российская команда начинает новый цикл – с новыми, молодыми игроками, с новым тренером. К тому же у нее совершенно особенное положение – как хозяйки Кубка конфедераций и чемпионата мира. Это дает им особенную мотивацию и поддержку болельщиков. Так что у этой команды сейчас интересное время. Буду следить за сборной России, давайте посмотрим, как она выступит.

    Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2017 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 3 марта 2017, 23:46

      Бля...Пуйоль лучше не смотри потом ты еще долго такого не увидишь.....Мне надоело это говно смотреть,лучше чем-то полезным заняться чем на Коко время тратить!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 марта 2017, 21:20

      Карлес, найди себе занятие поинтереснее...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 3 марта 2017, 20:00

      Я не думал, что Карлес на столько не разборчив в футболе! Как можно смотреть на "футбольных инвалидов", когда ты играл за "Барселону".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Saylor 3 марта 2017, 19:38

      сборная России с новыми игроками? Мутко всех обманул, игроки практически все те же, Кокорин опять опозорит сборную....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 марта 2017, 19:12

      Там не на что смотреть !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11