Пуйоль: «Буду следить за сборной России на Кубке конфедераций. Давайте посмотрим, как она выступит»

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль рассказал, чего ждет от Кубка конфедераций-2017. Также он признался, что будет следить на турнире за командой Станислава Черчесова.

– Прежде всего я жду от Кубка конфедераций ярких и зрелищных матчей с участием отличных игроков. Принимая во внимание, какой футбол показывали в последнее время Германия и Чили, я бы назвал эти две команды фаворитами.

– Что знаете о нынешней российской команде? У нее сейчас переходный период.

– Футбол всегда цикличен. И российская команда начинает новый цикл – с новыми, молодыми игроками, с новым тренером. К тому же у нее совершенно особенное положение – как хозяйки Кубка конфедераций и чемпионата мира. Это дает им особенную мотивацию и поддержку болельщиков. Так что у этой команды сейчас интересное время. Буду следить за сборной России, давайте посмотрим, как она выступит.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.