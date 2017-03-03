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  • Пуйоль: «Буду следить за сборной России на Кубке конфедераций. Давайте посмотрим, как она выступит»

Пуйоль: «Буду следить за сборной России на Кубке конфедераций. Давайте посмотрим, как она выступит»

3 марта 2017, 18:41
5

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль рассказал, чего ждет от Кубка конфедераций-2017. Также он признался, что будет следить на турнире за командой Станислава Черчесова.

– Прежде всего я жду от Кубка конфедераций ярких и зрелищных матчей с участием отличных игроков. Принимая во внимание, какой футбол показывали в последнее время Германия и Чили, я бы назвал эти две команды фаворитами.

– Что знаете о нынешней российской команде? У нее сейчас переходный период.

– Футбол всегда цикличен. И российская команда начинает новый цикл – с новыми, молодыми игроками, с новым тренером. К тому же у нее совершенно особенное положение – как хозяйки Кубка конфедераций и чемпионата мира. Это дает им особенную мотивацию и поддержку болельщиков. Так что у этой команды сейчас интересное время. Буду следить за сборной России, давайте посмотрим, как она выступит.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Источник: ФИФА
Кубок конфедераций Россия Пуйоль Карлес
Комментарии (5)
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XaXatyn
1488557548
Там не на что смотреть !
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Saylor
1488559096
сборная России с новыми игроками? Мутко всех обманул, игроки практически все те же, Кокорин опять опозорит сборную....
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Болельщик Реал Мадрида
1488560438
Я не думал, что Карлес на столько не разборчив в футболе! Как можно смотреть на "футбольных инвалидов", когда ты играл за "Барселону".
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mihail200606
1488565229
Карлес, найди себе занятие поинтереснее...)
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Psih86
1488574004
Бля...Пуйоль лучше не смотри потом ты еще долго такого не увидишь.....Мне надоело это говно смотреть,лучше чем-то полезным заняться чем на Коко время тратить!!!
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