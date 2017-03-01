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    Грасия: «Рубин» вышел в полуфинал Кубка России. Это главное»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился наблюдениями от матча 1/2 финала Кубка России против «Сибири» (1:0). Испанский специалист отметил, что соперник показал очень хорошую игру в этой встрече.

    «Я думаю, что главное результат – мы в полуфинале Кубка России. Задачу мы выполнили. Игра была равная и упорная. Соперник играл очень хорошо. Считаю, что гол в концовке был закономерен. Мы больше атаковали и давили. Гол получился трудовым, мы создали много моментов. Я доволен, что мы прошли дальше. С нетерпением ждем полуфинала», – сказал Гарсия.

    Напомним, что в полуфинале Кубка России «Рубин» сыграет с «Уралом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2017 18:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 2 марта 2017, 08:24

      Вперед,за Кубком!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +295

      Эд1970 1 марта 2017, 19:25

      Не без нервов прошли дальше

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