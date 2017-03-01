Грасия: «Рубин» вышел в полуфинал Кубка России. Это главное»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился наблюдениями от матча 1/2 финала Кубка России против «Сибири» (1:0). Испанский специалист отметил, что соперник показал очень хорошую игру в этой встрече.

«Я думаю, что главное результат – мы в полуфинале Кубка России. Задачу мы выполнили. Игра была равная и упорная. Соперник играл очень хорошо. Считаю, что гол в концовке был закономерен. Мы больше атаковали и давили. Гол получился трудовым, мы создали много моментов. Я доволен, что мы прошли дальше. С нетерпением ждем полуфинала», – сказал Гарсия.

Напомним, что в полуфинале Кубка России «Рубин» сыграет с «Уралом».