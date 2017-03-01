Масалитин: «У Чалова был шанс проявить себя, он это и сделал»

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает положительным моментом продление контракта клуба с 18-летним форвардом Федором Чаловым.

«На мой взгляд, это положительный шаг, особенно с финансовой точки зрения. Рад, что в стане армейцев дают шанс своим воспитанникам, которые могут закрепиться в основе. У Чалова был шанс проявить себя, он это и сделал. Стал проходить в основу, поэтому при любом тренере клуб продлил бы контракт с этим игроком. От Гончаренко это не зависело. Большую роль здесь играют обстоятельства, а именно проблема с нападающими. Одним из вариантов был Чалов. Решили посмотреть его в деле, а он зарекомендовал себя как перспективный игрок.

Думаю, это касается и Гордюшенко, и Жамалетдинова. Но я считаю, что надо было делать это раньше. С другой стороны, никто не снимал с команды результат, особенно это касается Лиги чемпионов. Из-за этого клуб не мог дать возможности молодым ребятам. Поэтому кстати, и ушел в «Спарту» Караваев.

Конечно, на Чалова сейчас начнут равняться игроки школы ЦСКА. У Чалова выросли крылья за спиной. Этот парень – настоящий пример для всей молодежи, которая проходит сборы с основой.

Вообще похвально, что ЦСКА не забывает о своих воспитанниках. Думаю, еще три-четыре человека появятся в команде. Имею в виду молодых, которые составят через год костяк команды», – сказал Масалитин.

В текущем сезоне Чалов провел пять матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол.