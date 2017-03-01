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    Масалитин: «У Чалова был шанс проявить себя, он это и сделал»

    Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает положительным моментом продление контракта клуба с 18-летним форвардом Федором Чаловым.

    «На мой взгляд, это положительный шаг, особенно с финансовой точки зрения. Рад, что в стане армейцев дают шанс своим воспитанникам, которые могут закрепиться в основе. У Чалова был шанс проявить себя, он это и сделал. Стал проходить в основу, поэтому при любом тренере клуб продлил бы контракт с этим игроком. От Гончаренко это не зависело. Большую роль здесь играют обстоятельства, а именно проблема с нападающими. Одним из вариантов был Чалов. Решили посмотреть его в деле, а он зарекомендовал себя как перспективный игрок.

    Думаю, это касается и Гордюшенко, и Жамалетдинова. Но я считаю, что надо было делать это раньше. С другой стороны, никто не снимал с команды результат, особенно это касается Лиги чемпионов. Из-за этого клуб не мог дать возможности молодым ребятам. Поэтому кстати, и ушел в «Спарту» Караваев.

    Конечно, на Чалова сейчас начнут равняться игроки школы ЦСКА. У Чалова выросли крылья за спиной. Этот парень – настоящий пример для всей молодежи, которая проходит сборы с основой.

    Вообще похвально, что ЦСКА не забывает о своих воспитанниках. Думаю, еще три-четыре человека появятся в команде. Имею в виду молодых, которые составят через год костяк команды», – сказал Масалитин.

    В текущем сезоне Чалов провел пять матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.03.2017 10:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 1 марта 2017, 16:57

      Удачи!!!

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      Рейтинг: +26

      xXx7090 1 марта 2017, 14:32

      Самое главное что бы как другие не зазвездился, а так классный нап. Удачи!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 марта 2017, 11:26

      В.Масалитин абсолютно прав. Состав основы постепенно нужно обновлять своей
      молодёжью.

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