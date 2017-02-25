«Лестер» отправился в зону вылета английской Премьер-лиги

«Кристал Пэлас» в рамках 26-го тура чемпионата Англии обыграл «Мидлсбро» со счетом 1:0. Победа позволила Сэма Эллардайса набрать 22 очка и покинуть зону вылета.

Таким образом, на 18-ю строчку в турнирной таблице переместился «Лестер», который в понедельник сыграет с «Ливерпулем».

Это второй случай в истории Премьер-лиги, когда действующий чемпион оказался в зоне вылета. В сезоне-2006/07 в последней тройке находился «Манчестер Юнайтед».

23-го февраля «Лестер» объявил об отставке главного тренера Клаудио Раньери.