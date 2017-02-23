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  • Вентура: «Поведение Балотелли вызывает слишком много вопросов»

Вентура: «Поведение Балотелли вызывает слишком много вопросов»

23 февраля 2017, 07:14
2

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура рассматривает вариант возможного приглашения нападающего «Ниццы» Марио Балотелли в состав команды.

«Нам стоит встретиться с ним, чтобы все обсудить. Но на данный момент я не вижу каких-то положительных сдвигов в его поведении. Никто не спорит, что Марио очень талантлив, но его поведение вызывает слишком много вопросов.

Балотелли должен измениться. Будет очень жаль, если сборная не сможет на него рассчитывать», – цитирует Вентуру Sky Sports.

В текущем сезоне Балотелли сыграл 14 матчей за «Ниццу» во французской Лиге 1. Он записал на свой счет девять голов, а также две красные карточки. В составе национальной команды Марио в последний раз выступал на чемпионате мира-2014.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Франция. Лига 1 Италия Ницца Балотелли Марио Вентура Джампьеро
Комментарии (2)
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VikNMar
1487826416
Да , он талантлив , но годы уходят , а он не умнеет ..........
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1487834275
Неблагодарные белые людишки требуют от Марио слишком многого. А ведь Марио так старается. Марио не кусается и почти не разбрасывает свои какашки. Ну куда ещё умнеть?
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