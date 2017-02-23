Вентура: «Поведение Балотелли вызывает слишком много вопросов»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура рассматривает вариант возможного приглашения нападающего «Ниццы» Марио Балотелли в состав команды.

«Нам стоит встретиться с ним, чтобы все обсудить. Но на данный момент я не вижу каких-то положительных сдвигов в его поведении. Никто не спорит, что Марио очень талантлив, но его поведение вызывает слишком много вопросов.

Балотелли должен измениться. Будет очень жаль, если сборная не сможет на него рассчитывать», – цитирует Вентуру Sky Sports.

В текущем сезоне Балотелли сыграл 14 матчей за «Ниццу» во французской Лиге 1. Он записал на свой счет девять голов, а также две красные карточки. В составе национальной команды Марио в последний раз выступал на чемпионате мира-2014.