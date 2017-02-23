Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вентура: «Поведение Балотелли вызывает слишком много вопросов»

    Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура рассматривает вариант возможного приглашения нападающего «Ниццы» Марио Балотелли в состав команды.

    «Нам стоит встретиться с ним, чтобы все обсудить. Но на данный момент я не вижу каких-то положительных сдвигов в его поведении. Никто не спорит, что Марио очень талантлив, но его поведение вызывает слишком много вопросов.

    Балотелли должен измениться. Будет очень жаль, если сборная не сможет на него рассчитывать», – цитирует Вентуру Sky Sports.

    В текущем сезоне Балотелли сыграл 14 матчей за «Ниццу» во французской Лиге 1. Он записал на свой счет девять голов, а также две красные карточки. В составе национальной команды Марио в последний раз выступал на чемпионате мира-2014.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2017 07:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 февраля 2017, 10:17

      Неблагодарные белые людишки требуют от Марио слишком многого. А ведь Марио так старается. Марио не кусается и почти не разбрасывает свои какашки. Ну куда ещё умнеть?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 февраля 2017, 08:06

      Да , он талантлив , но годы уходят , а он не умнеет ..........

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11