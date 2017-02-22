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    Чемпионшип. «КПР» переиграл «Уиган» и другие результаты

    В матчах 28-го тура Чемпионшипа «КПР» в родных стенах добился победы над «Уиганом», «Дерби» разделил очки с «Бертоном», а «Брентфорд» оказался сильнее «Шеффилд Уэнсдэй».

    В вынесенном поединке 33-го тура «Хаддерсфилд» победил «Рединг» благодаря голу Биллинга.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 28-й тур.

    Куинз Парк Рейнджерс – Уиган Атлетик – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Смит, 4; 1:1 – Богле, 17 (с пенальти); 2:1 – Вашингтон, 60.

    Дерби – Бертон – 0:0

    Шеффилд Уэнсдэй – Брентфорд – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Иган, 35; 0:2 – Дин, 44.

    Вынесенный матч 33-го тура

    Хаддерсфилд – Рединг – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Биллинг, 82.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 00:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:36


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