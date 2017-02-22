Чемпионшип. «КПР» переиграл «Уиган» и другие результаты

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В матчах 28-го тура Чемпионшипа «КПР» в родных стенах добился победы над «Уиганом», «Дерби» разделил очки с «Бертоном», а «Брентфорд» оказался сильнее «Шеффилд Уэнсдэй».
В вынесенном поединке 33-го тура «Хаддерсфилд» победил «Рединг» благодаря голу Биллинга.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 28-й тур.
Куинз Парк Рейнджерс – Уиган Атлетик – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Смит, 4; 1:1 – Богле, 17 (с пенальти); 2:1 – Вашингтон, 60.
Шеффилд Уэнсдэй – Брентфорд – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Иган, 35; 0:2 – Дин, 44.
Вынесенный матч 33-го тура
Хаддерсфилд – Рединг – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Биллинг, 82.