Футболисты киевского «Динамо» и «Шахтера» зарабатывают больше всех в украинской Премьер-лиге

Опубликован рейтинг зарплат игроков футбольных клубов в украинской Премьер-лиге, сообщает SportArena. В нем учитываются суммы лишь окладов, без учета премиальных и подъемных. Ожидаемо лидирует по этому показателю киевское «Динамо» (10-300 тыс. долларов в месяц), «Шахтер» (10-300 тыс. долларов) и «Заря» (2-20 тыс. долларов). Следом идут «Днепр» и «Ворскла», которые платят своим игрокам 1-15 тыс. долларов в месяц, «Карпаты» и «Сталь» – 1-10 тыс. В «Александрии» зарабатывают 2-9 тыс. долларов в месяц, в «Волыни» – 0,55-5 тыс. в месяц.

Самые низкие зарплаты – в «Звезде» (0,5-2,2 тыс. долларов в месяц), «Черноморце» (0,5-2 тыс. долларов) и «Олимпике» (1,3-1,85 тыс. долларов).