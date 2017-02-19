Де Бур: «Промес уже готов перейти из «Спартака» в сильный европейский клуб»

Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур выразил мнение, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес готов к переходу в сильный европейский клуб. Напомним, 25-летний голландец выступает за московскую команду с 2014 года.

«Квинси сейчас выступает на очень высоком уровне. Мы очень рады за него, потому что он очень талантливый футболист. Он сделал ряд фантастических шагов в карьере. Думаю, что он уже готов перейти в сильный европейский клуб, это было бы круто. В том числе это было бы хорошо и для сборной Нидерландов», – сказал Де Бур.

Действующий контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за красно-белых в РФПЛ 14 матчей, в которых забил шесть голов и сделал столько же результативных передач.