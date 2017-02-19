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    Де Бур: «Промес уже готов перейти из «Спартака» в сильный европейский клуб»

    Бывший главный тренер «Интера» Франк де Бур выразил мнение, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес готов к переходу в сильный европейский клуб. Напомним, 25-летний голландец выступает за московскую команду с 2014 года.

    «Квинси сейчас выступает на очень высоком уровне. Мы очень рады за него, потому что он очень талантливый футболист. Он сделал ряд фантастических шагов в карьере. Думаю, что он уже готов перейти в сильный европейский клуб, это было бы круто. В том числе это было бы хорошо и для сборной Нидерландов», – сказал Де Бур.

    Действующий контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за красно-белых в РФПЛ 14 матчей, в которых забил шесть голов и сделал столько же результативных передач.

    Источник: ТАСС

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    19.02.2017 23:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 февраля 2017, 08:33

      Летом уйдёт из Спартака в европейский клуб.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 20 февраля 2017, 05:12

      Ага сам Промес сказал что никуда не собирается, но какому то хрену с горы конечно виднее )))

      -2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 февраля 2017, 00:26

      Сыроват и нестабилен.Ещё год поиграть,в еврокубках обтереться и тогда да!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 20 февраля 2017, 00:09

      Жаль конечно, но придётся нам расстаться...

      1
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