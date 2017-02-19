Муминов: «Большая часть анализа Лахтера – чушь и пустая болтовня»

Представитель ProSports Management Кахор Муминов прокомментировал слова футбольного агента Денниса Лахтера, который заявил, что голкипер «Зенита» Андрей Лунев сможет вытеснить из основы команды Юрия Лодыгина, а у полузащитника Олега Шатова непростые отношения с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

«С пониманием относимся к попыткам оценки чужих игроков, своих-то у Дениса не осталось. Тот же Лунев, о перспективах которого в «Зените» он пытается рассуждать, в свое время сбежал от Лахтера к Павлу Андрееву. Вообще, после истории с Ваней Соловьевым Лахтеру стоило бы взять паузу на рассуждения о молодых футболистах и их перспективах в «Зените».

Псевдоанализ Лахтера основан не на знании реальных процессов, происходящих в российском футболе, а на слухах вперемешку с интерпретациями новостей из открытых источников. Мы практически в ежедневном режиме общаемся с руководством «Зенита» и понимаем, что большей частью лахтеровский анализ — чушь и пустая болтовня. В бизнес-пространстве давно нет такого агента. Лахтер стал комментатором новостной ленты, молодым Веденеевым. Желаем ему успехов на этом нелегком поприще. К сожалению, менее информированные читатели могут принять этот поток сознания за чистую монету.

Что касается Шатова и его тагильских корней? Да, в Олеге осталась частица Тагила, Урала, России, а вот в Лахтере, к сожалению, не осталось совсем Израиля. Нашего любимого Израиля, характеристиками которого всегда были такт, интеллект и интеллигентность», — заявил Муминов.