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    Муминов: «Большая часть анализа Лахтера – чушь и пустая болтовня»

    Представитель ProSports Management Кахор Муминов прокомментировал слова футбольного агента Денниса Лахтера, который заявил, что голкипер «Зенита» Андрей Лунев сможет вытеснить из основы команды Юрия Лодыгина, а у полузащитника Олега Шатова непростые отношения с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу.

    «С пониманием относимся к попыткам оценки чужих игроков, своих-то у Дениса не осталось. Тот же Лунев, о перспективах которого в «Зените» он пытается рассуждать, в свое время сбежал от Лахтера к Павлу Андрееву. Вообще, после истории с Ваней Соловьевым Лахтеру стоило бы взять паузу на рассуждения о молодых футболистах и их перспективах в «Зените».

    Псевдоанализ Лахтера основан не на знании реальных процессов, происходящих в российском футболе, а на слухах вперемешку с интерпретациями новостей из открытых источников. Мы практически в ежедневном режиме общаемся с руководством «Зенита» и понимаем, что большей частью лахтеровский анализ — чушь и пустая болтовня. В бизнес-пространстве давно нет такого агента. Лахтер стал комментатором новостной ленты, молодым Веденеевым. Желаем ему успехов на этом нелегком поприще. К сожалению, менее информированные читатели могут принять этот поток сознания за чистую монету.

    Что касается Шатова и его тагильских корней? Да, в Олеге осталась частица Тагила, Урала, России, а вот в Лахтере, к сожалению, не осталось совсем Израиля. Нашего любимого Израиля, характеристиками которого всегда были такт, интеллект и интеллигентность», — заявил Муминов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.02.2017 16:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 19 февраля 2017, 18:13

      Жиды совсем распоясались... и по всей стране.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 февраля 2017, 17:54

      Если ты такой умный ,то чё такой бедный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 февраля 2017, 17:11

      Отбрил еврея!Непонятно зачем вы этого"эксперта"печатаете?

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