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    Анчелотти: «Венгер – опытнейший специалист, который найдет пути, как выйти из этой ситуации»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил физическое преимущество своей команды во втором тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1). Именно за счет этого его команде удалось добиться нужного результата.

    «Мы провели хороший матч, удачно начали. «Арсенал» смог сравнять счет, в первом тайме у нас были проблемы. После перерыва все шло как по маслу, мы нашли нужный баланс, порадовал настрой моих ребят.

    У нас было достаточно хороших матчей, и я не могу сказать, лучшая это наша игра или нет. Но это был не финал, и всегда нужно играть ответный матч, к сожалению.

    Первый тайм вышел очень упорным. «Арсенал» всегда опасен, особенно что касается контратак. После перерыва мы явно прибавили в «физике». И думаю, именно благодаря этому наше преимущество было столь велико.

    Арсен Венгер – опытнейший специалист, но это футбол. Он найдет пути, как выйти из такой сложной ситуации. Это всего один матч, и нужно смотреть вперед.

    Я же очень рад за Томаса Мюллера. Он здорово работал на тренировках в последние недели и свой гол заслужил. Это важный игрок для нашей команды», – сказал Анчелотти после финального свистка.

    Ответная встреча 1/8 финала «Арсенал» – «Бавария» состоится 7 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    16.02.2017 07:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      500/\500 16 февраля 2017, 19:31

      ПАПА КАРЛА по ходу успокаивает. Ну немцы раз веселись, за них ИСПАНЦЫ мстит

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 16 февраля 2017, 15:44

      к великому сожалению его опыт остался в прошлом, как и он сам! Пора на пенсию, так сказать освобождать место молодому поколению кроме Бенитеса ))

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      Рейтинг: +26

      xXx7090 16 февраля 2017, 08:54

      Спасибо тебе Венгер за всё, но тебе уже надо уходить!!!

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      Рейтинг: +722

      Urry 16 февраля 2017, 07:54

      Что тут уже найти

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