Анчелотти: «Венгер – опытнейший специалист, который найдет пути, как выйти из этой ситуации»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил физическое преимущество своей команды во втором тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1). Именно за счет этого его команде удалось добиться нужного результата.

«Мы провели хороший матч, удачно начали. «Арсенал» смог сравнять счет, в первом тайме у нас были проблемы. После перерыва все шло как по маслу, мы нашли нужный баланс, порадовал настрой моих ребят.

У нас было достаточно хороших матчей, и я не могу сказать, лучшая это наша игра или нет. Но это был не финал, и всегда нужно играть ответный матч, к сожалению.

Первый тайм вышел очень упорным. «Арсенал» всегда опасен, особенно что касается контратак. После перерыва мы явно прибавили в «физике». И думаю, именно благодаря этому наше преимущество было столь велико.

Арсен Венгер – опытнейший специалист, но это футбол. Он найдет пути, как выйти из такой сложной ситуации. Это всего один матч, и нужно смотреть вперед.

Я же очень рад за Томаса Мюллера. Он здорово работал на тренировках в последние недели и свой гол заслужил. Это важный игрок для нашей команды», – сказал Анчелотти после финального свистка.

Ответная встреча 1/8 финала «Арсенал» – «Бавария» состоится 7 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в 22:45 по московскому времени.