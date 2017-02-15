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    Видаль: «Трансфер в «Челси»? Не вижу причин уходить из «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль опроверг информацию о переходе в лондонский «Челси». По его словам, он счастлив выступать в нынешнем клубе.

    «Это лишь слухи, которые распространяются очень быстро. Да, я успешно играл под руководством Конте четыре года, но не вижу причин уходить из «Баварии». Для меня честь играть в футболке этого клуба. Я, моя жена и дети счастливы здесь. У меня большие планы насчет карьеры в Мюнхене», — сказал футболист сборной Чили в интервью немецкому изданию Bild.

    Полузащитник выступал за «Ювентус» с 2011-го по 2015-й год. Футболист четырежды становился чемпионом Серии А, два раза выигрывал Суперкубок Италии, один раз — кубок.

    В нынешнем сезоне Видаль провел за «Баварию» в Бундеслиге 17 матчей, в которых забил два гола. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

    Ранее сообщалось о том, что чилиец начал учить английский язык для жизни в Англии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 февраля 2017, 13:43

      Угу, а зачем взялся за изучение английского?

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