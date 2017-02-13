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    Агент Зозули заявил о готовности игрока вернуться в «Райо Вальекано», если болельщики клуба принесут извинения

    Агент Хосе Лоренсо, представляющий интересы нападающего «Бетиса» Романа Зозули, считает, что болельщики «Райо Вальекано» должны извиниться перед форвардом. Напомним, что мадридская команда отказалась от аренды 27-летнего футболиста из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах.

    «Ситуация еще может измениться. Но все в этой истории зависит от «Райо Вальекано». Руководство клуба должно провести беседу со своими фанатами, убедить их в том, что необходимо принести Зозуле извинения за клевету, обман и ложные обвинения, которые были выдвинуты против футболиста. В таком случае, возможно, ситуация изменится.

    С момента отмены аренды прошло 12 дней, и Зозуля остается в ситуации абсолютного отсутствия защиты собственных прав. Вокруг ложь и обман, а футболист еще не может выходить на поле. Мы рассчитываем, что Зозуле можно будет уехать в команду другого чемпионата, если разрешит ФИФА, но и это сделать будет очень сложно. Несмотря на всю серьезность ситуации, ФИФА крайне редко делает такие исключения», – заявил Лоренсо.

    Ранее стало известно, что полиция Испании возбудила 10 уголовных дел в адрес людей, которые подозреваются в угрозах футболисту.

    Источник: Marca

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    13.02.2017 21:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 3 ноября 2017, 16:35

      А извиняться перед швалью нацистом болельщики наверное должны дружным зигом???

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 июня 2017, 22:50

      Вальекас самый левый район Испании,красные не извинятся,пора историю движения и ФК знать!)

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 11 мая 2017, 11:36

      Вот ублюдок сраный адвокат! Сам футболист давал интервью, где рассказывал что с радостью шел на войну убивать своих сограждан

      2
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      Рейтинг: +4843

      neveldomha 22 марта 2017, 09:20

      Неадекватность какелов зашкаливает.

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 14 февраля 2017, 00:41

      Це шо таке,никому нахЭр не нужен это любитель бандеры...никто перед тобой извиняться не будет,скорее ещё разок добавят.

      2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 14 февраля 2017, 00:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зачем идти в команду оленей... пускай остаются оленями...

      -4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 февраля 2017, 00:15

      Где это такое было, чтобы фанаты извинялись перед футболистом.

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 14 февраля 2017, 00:02

      Ху. вам,а не извенения,это этот нацик должен извинится за то,что опорочил тренировочную базу своим присутствием!!!Нацистам ни место в ФУТБОЛЕ!!!

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      Рейтинг: +312

      Zly 13 февраля 2017, 22:12

      Очень интересно, Для чего фанатам извиняться, ведь игровое время футболисту нужно, который пришел в их команду. Условия ставят даже

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 февраля 2017, 21:58

      охуе..этот бандерщина..кому ты на х..нужен..да еще извиняться)))

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