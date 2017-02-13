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  • Агент Зозули заявил о готовности игрока вернуться в «Райо Вальекано», если болельщики клуба принесут извинения

Агент Зозули заявил о готовности игрока вернуться в «Райо Вальекано», если болельщики клуба принесут извинения

13 февраля 2017, 21:33
11

Агент Хосе Лоренсо, представляющий интересы нападающего «Бетиса» Романа Зозули, считает, что болельщики «Райо Вальекано» должны извиниться перед форвардом. Напомним, что мадридская команда отказалась от аренды 27-летнего футболиста из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах.

«Ситуация еще может измениться. Но все в этой истории зависит от «Райо Вальекано». Руководство клуба должно провести беседу со своими фанатами, убедить их в том, что необходимо принести Зозуле извинения за клевету, обман и ложные обвинения, которые были выдвинуты против футболиста. В таком случае, возможно, ситуация изменится.

С момента отмены аренды прошло 12 дней, и Зозуля остается в ситуации абсолютного отсутствия защиты собственных прав. Вокруг ложь и обман, а футболист еще не может выходить на поле. Мы рассчитываем, что Зозуле можно будет уехать в команду другого чемпионата, если разрешит ФИФА, но и это сделать будет очень сложно. Несмотря на всю серьезность ситуации, ФИФА крайне редко делает такие исключения», – заявил Лоренсо.

Ранее стало известно, что полиция Испании возбудила 10 уголовных дел в адрес людей, которые подозреваются в угрозах футболисту.

Источник: Marca
Испания. Сегунда Райо Вальекано Бетис Зозуля Роман
Комментарии (11)
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Chernyi Lis
1487012284
охуе..этот бандерщина..кому ты на х..нужен..да еще извиняться)))
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Zly
1487013127
Очень интересно, Для чего фанатам извиняться, ведь игровое время футболисту нужно, который пришел в их команду. Условия ставят даже
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KingRey21
1487019734
Ху. вам,а не извенения,это этот нацик должен извинится за то,что опорочил тренировочную базу своим присутствием!!!Нацистам ни место в ФУТБОЛЕ!!!
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Nesterenko
1487020504
Где это такое было, чтобы фанаты извинялись перед футболистом.
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TY13R
1487020719
зачем идти в команду оленей... пускай остаются оленями...
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zagrizlik
1487022069
Це шо таке,никому нахЭр не нужен это любитель бандеры...никто перед тобой извиняться не будет,скорее ещё разок добавят.
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neveldomha
1490163632
Неадекватность какелов зашкаливает.
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xColaz
1494491812
Вот ублюдок сраный адвокат! Сам футболист давал интервью, где рассказывал что с радостью шел на войну убивать своих сограждан
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Pourport
1497815427
Вальекас самый левый район Испании,красные не извинятся,пора историю движения и ФК знать!)
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ribavadim
1509716134
А извиняться перед швалью нацистом болельщики наверное должны дружным зигом???
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