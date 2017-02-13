Агент Зозули заявил о готовности игрока вернуться в «Райо Вальекано», если болельщики клуба принесут извинения

А извиняться перед швалью нацистом болельщики наверное должны дружным зигом???
Агент Хосе Лоренсо, представляющий интересы нападающего «Бетиса» Романа Зозули, считает, что болельщики «Райо Вальекано» должны извиниться перед форвардом. Напомним, что мадридская команда отказалась от аренды 27-летнего футболиста из-за угроз со стороны радикально настроенных фанатов клуба, уличивших Зозулю в нацистских взглядах.
«Ситуация еще может измениться. Но все в этой истории зависит от «Райо Вальекано». Руководство клуба должно провести беседу со своими фанатами, убедить их в том, что необходимо принести Зозуле извинения за клевету, обман и ложные обвинения, которые были выдвинуты против футболиста. В таком случае, возможно, ситуация изменится.
С момента отмены аренды прошло 12 дней, и Зозуля остается в ситуации абсолютного отсутствия защиты собственных прав. Вокруг ложь и обман, а футболист еще не может выходить на поле. Мы рассчитываем, что Зозуле можно будет уехать в команду другого чемпионата, если разрешит ФИФА, но и это сделать будет очень сложно. Несмотря на всю серьезность ситуации, ФИФА крайне редко делает такие исключения», – заявил Лоренсо.
Ранее стало известно, что полиция Испании возбудила 10 уголовных дел в адрес людей, которые подозреваются в угрозах футболисту.