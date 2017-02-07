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    Тукманов: «Бородюк – правильный выбор для РФС»

    Бывший генеральный директор РФС, в данный момент президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал информацию о назначении Александра Бородюка на пост спортивного директора РФС, которое может состояться в ближайшее время.

    «Если РФС сделает выбор в пользу Бородюка и он согласится, думаю, это будет правильный выбор. На мой взгляд, Александр Генрихович с этой работой справится. Он футбольный человек, знает сильные и слабые стороны всего нашего футбольного хозяйства.

    Прежде всего спортивному директору РФС нужно будет в плотном контакте работать с клубами, из которых комплектуются сборные. Цели и задачи молодежных и юношеских команд в целом понятны: обеспечивать кадрами сборную России. Спортивный директор должен этот процесс координировать, и я думаю, что Бородюк сможет привнести в это дело свои идеи.

    От резерва зависит выступление главной сборной страны – где-то надо брать молодых футболистов, обкатывать их на международном уровне. И здесь очень важна роль молодежных и юношеских сборных, поскольку в наших клубах большинство позиций зачастую занимают иностранцы. Задача перед спортивным департаментом РФС в этих условиях стоит непростая», – сказал Тукманов.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что стороны уже провели переговоры. Решение в ближайшее время должен принять президент РФС Виталий Мутко.

    Источник: Известия

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    07.02.2017 06:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 февраля 2017, 07:40

      В добрый путь...

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