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    Эмери может сменить Спаллетти в «Роме»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может перебраться в итальянский чемпионат. Он может возглавить «Рому», в которой он будет призван заменить Лучано Спаллетти в случае его ухода в «Интер» или «Ювентус», сообщает Calcioweb.

    Известно, что римляне рассматривают также кандидатуры Эусебио Ди Франческо из «Сассуоло» и Марко Джампаоло «Сампдории».

    Напомним, ранее сообщалось, что из-за неудовлетворительных результатов Эмери может быть отправлен в отставку. На данный момент «ПСЖ» занимает в турнирной таблице Лиги 1 второе место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2017 11:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 6 февраля 2017, 15:36

      Какая большая многоходовка. Промежуточное второе место и стабильное место в тройке это неудовлетворительно. Хотя с таким количеством денег да, но играют то не купюры, а реальные люди, а большие люди в бизнесе это не понимают. Спалетти только в Юве, так как в Интере уже тренер нашёлся который может строить команду. Вместо него Джампаоло. Эмери всегда найдёт место работы, но в вечный город лучше не соваться.

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