Эмери может сменить Спаллетти в «Роме»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может перебраться в итальянский чемпионат. Он может возглавить «Рому», в которой он будет призван заменить Лучано Спаллетти в случае его ухода в «Интер» или «Ювентус», сообщает Calcioweb.

Известно, что римляне рассматривают также кандидатуры Эусебио Ди Франческо из «Сассуоло» и Марко Джампаоло «Сампдории».

Напомним, ранее сообщалось, что из-за неудовлетворительных результатов Эмери может быть отправлен в отставку. На данный момент «ПСЖ» занимает в турнирной таблице Лиги 1 второе место.