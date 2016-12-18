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    Ван Гаал, Капелло или Манчини могут сменить Эмери в «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может быть отправлен в отставку. По информации Telefoot, руководство французского клуба в ближайшее время оценит итоги работы испанского специалиста.

    Сообщается, что в случае увольнения Эмери команду может возглавить Луи ван Гаал. Кандидатуру голландца предложил спортивный директор парижан Патрик Клюйверт.

    В шорт-листе на пост главного тренера также находятся Роберто Манчини и Фабио Капелло.

    Напомним, что после 18 туров чемпионата Франции «ПСЖ» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от «Ниццы» на четыре очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2016 14:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 18 декабря 2016, 14:28

      Ван Гаал? Более бездарных кандидатов у них не нашлось?

      2
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      Рейтинг: +720

      Flydis 18 декабря 2016, 14:20

      Бред...отставание от лидера всего на 4 очка, а они уже думаю менять Эмери.

      0
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