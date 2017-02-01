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  • Зозуля заявил, что не связан с неонацистскими организациями

Зозуля заявил, что не связан с неонацистскими организациями

1 февраля 2017, 14:22
23

Нападающий Роман Зозуля, перешедший в «Райо Вальекано», прокомментировал свой трансфер. Напомним, ранее болельщики мадридского клуба выступили против перехода игрока из-за его политических взглядов.

«Надеюсь помочь «Райо Вальекано» вернуться на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды мы сумеем достичь выхода в примеру, которого так ждут все болельщики.

Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины.

«Бетис» попросил убрать эту статью, что было сделано незамедлительно, а автор признал ошибку и извинился.

Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена, и мои действия полностью одобряются «Райо Вальекано».

Я горд стать частью этого великого клуба», – говорится в заявлении футболиста.

«Мы против трансфера Зозули из-за его нацистских взглядов». Важные трансферы дедлайна, которые вы не заметили

Источник: ФК «Райо Вальекано»
Испания. Сегунда Испания. Примера Бетис Райо Вальекано Зозуля Роман
Комментарии (23)
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sciline10
1485948821
конечно не связан, он типичный дол***б, который только вякать может, даже те придурки на майдане, которые скакали и то смелее на его фоне выглядят, а этот просто балабол.
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alp
1485950973
во дает хохол ))) на лету переобувается )))
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mukhakha
1485951494
Нужно порадоваться за украинских футболистов. Их берут в неплохие европейские клубы и они не очкуют туда ехать (и дело не в ситуации в Украине). Наши бы так уезжали, а то у меня складывается впечатление, что ряд наших игроков ждут предложение минимум от Барселоны, и то они еще подумают и поломаются, когда предложат.
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Аристократ Олжик
1485953733
Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны. КАКОЙ ВОЙНЫ??? КАКАЯ АРМИЯ??? ВАША АРМИЯ - неонацисты терроризирующие Донбасс . . . Дети не от войны страдают, а от вашей армии, идиот
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forward33
1486026754
Не знание не освобождает..... Приехал со стихами Шевченко))) Белый и пушистый))) Наверно испанцы тоже попали под влияние рус. пропаганды))) Как всё-таки мнение простых людей, в частности испанцев отличается от их правительств - это радует, остались люди которые думают головой, а не верят всему, что им говорят по телевизору.
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neveldomha
1486044421
Не надо Ромик оскорблять футбол изображениями фашистских ублюдков, где бы то ни было
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Pourport
1486060613
Защищать свое Отечество от сепаратизма,это неонацизм?Дожили,овощи.
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Luccot
1486123681
Идиот, надо обычным людям гуманитаркой помогать, а не деньгами армии. конченый человек
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вместе с ЦСКА
1518627671
Я прибыл в Севилью со стихами Тараса Шевченко,.......... омг.... поржал... а Аршавин наверное в Казахстан томик Толстова прихватил =))
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