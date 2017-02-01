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    Зозуля заявил, что не связан с неонацистскими организациями

    Нападающий Роман Зозуля, перешедший в «Райо Вальекано», прокомментировал свой трансфер. Напомним, ранее болельщики мадридского клуба выступили против перехода игрока из-за его политических взглядов.

    «Надеюсь помочь «Райо Вальекано» вернуться на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды мы сумеем достичь выхода в примеру, которого так ждут все болельщики.

    Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины.

    «Бетис» попросил убрать эту статью, что было сделано незамедлительно, а автор признал ошибку и извинился.

    Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена, и мои действия полностью одобряются «Райо Вальекано».

    Я горд стать частью этого великого клуба», – говорится в заявлении футболиста.

    «Мы против трансфера Зозули из-за его нацистских взглядов». Важные трансферы дедлайна, которые вы не заметили

    Источник: ФК «Райо Вальекано»

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    01.02.2017 14:22
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 14 февраля 2018, 20:01

      Я прибыл в Севилью со стихами Тараса Шевченко,..........
      омг.... поржал...
      а Аршавин наверное в Казахстан томик Толстова прихватил =))

      0
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      Рейтинг: +86

      Luccot 3 февраля 2017, 15:08

      Идиот, надо обычным людям гуманитаркой помогать, а не деньгами армии. конченый человек

      2
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      Рейтинг: +57

      Ailend > Luccot 5 февраля 2017, 20:30

      Та да у многих простых людей, куда жизнь не лучше...

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 февраля 2017, 21:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Защищать свое Отечество от сепаратизма,это неонацизм?Дожили,овощи.

      -5
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Pourport 3 февраля 2017, 11:38

      От какого сепаратизма? Сам бы сначала немного извилинами пошевелил!

      Обязательства, взятые на себя Правительством Украины (Минские соглашения от 12.02.15):
      4. Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписания данного документа, принять постановление Верховной Рады Украины с указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на основе линии, установленной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г.
      В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона.
      5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.
      8. Определение модальностей полного восстановления социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как выплата пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины).
      В этих целях Украина восстановит управление сегментом своей банковской системы в районах, затронутых конфликтом, и, возможно, будет создан международный механизм для облегчения таких переводов.
      11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015 года. (См. примечание.)

      Что из этого выполнено? Ничего! Если Правительство Украины не выполняет сознательно взятые на себя обязательства по обеспечению людей, проживающих на ее территории, банальными правами на неприкосновенность жизни и здоровья, социальными и политическими правами, в рот мне ноги, прописанными в ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ для нее документах: для начала Конституции Украины и потом в вышеприведенных минских соглашениях, то с каких пор борьба за свои права на жизнь и социальные гарантии стала сепаратизмом? ДНР и ЛНР, подписывая минские договоренности сгласились остаться частью Украины (я уверен, они хотят этого и сейчас), но при условии обеспечения им проживания в этом государстве с гарантией человеческого достоинства. Это что, незаконные или противные морали требования? Так в каком месте это сепаратизм?

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Schicko_008 3 февраля 2017, 12:53

      И причем здесь твои липовые РБ переговоры?По АР Крым спорить не собираюсь,а вот по развалу областей это открытое преступление.После развала Советского Союза все разошлись по своим квартирам,мир признал новые страны,Донецк и Луганск это террритория украинцев,все воюющие на ней войска,признаны сепаратистами(и это по праву)Ответь мне на вопрос,если например Брянск(а он под Черниговским княжеством всю жизнь был)стали хохлы отнимать,как их назвал кремль и такие же овощи с имперскими амбициями?Даже не сепары,а назвали экстремистами и т.д,или китайцы под предлогом того что на ДВ обижают тай-язычное населения например начали Хабаровск отжимать(а там они давно как родные)приятно?Ну или совсем возьмем лично для тебя,ты или твои родители пришли на свою дачу а там на вашей земле сосед поставил свой забор(а плевать мне на твой огород и документы,здесь сто лет назад моя родня репу сажала)все познается в сравнении.
      Кто оправдывает открытый сепаратизм на ЮВ тот пособник в братоубийственной войне и ее дальнейшему развязывания.Мне очень жаль что я полоумными на одной земле проживаю.

      -2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Pourport 3 февраля 2017, 14:03

      1. Не понял что такое "РБ переговоры". Если это Минские переговоры, то это документ, которым Правительство Украины взяло на себя конкретные обязательства в отношении людей (ее же граждан), проживающих на территории условно Донецка и Луганска. Ты говоришь про их "липовость", оправдываю тем самым их неисполнение. Но таким аргументом можно оправдать нарушение любого обязательства, что ведет к произволу. По такой же логике ФРГ может сказать, что Нюрнбергский процесс и акт капитуляции 08.05.45 был "липовым" поэтому исполнять требования этих документов не будет и реосуществить аншлюс Австрии. Разве это правильно? Если взял на себя обязательства (причем подчеркиваю) ПЕРЕД ЛЮДЬМИ, то будь добр их исполнять.
      2. "Донецк и Луганск это террритория украинцев". Никто не спорит.
      3. "все воюющие на ней войска,признаны сепаратистами(и это по праву)" Это ложь. Никто не признавал никого на территории Украины сепаратистами. Нет ни одного официального документа или заявления полномочного представителя какой-либо страны об этом. Если не согласен - приведи пример.
      4. "Ответь мне на вопрос,если например Брянск(а он под Черниговским княжеством всю жизнь был)стали хохлы отнимать,как их назвал кремль?" Как Кремль их назовет, не знаю. Я бы это назвал актом вооруженной агрессии Украины, если это исходит от государства Украины. То же самое про Китай.
      При этом это не аналог ситуации на ЮВ Украины, поскольку: 1) никакое иное государство не претендует на эти территории, 2) эти территории готовы остаться в составе Украины при обеспечении им достойного проживания, 3) Воюющей стороной не является третье государство, война идет на Украине между украинцами.
      5. "Ну или совсем возьмем лично для тебя,ты или твои родители пришли на свою дачу а там на вашей земле сосед поставил свой забор(а плевать мне на твой огород и документы,здесь сто лет назад моя родня репу сажала)"
      И где тут связь? Кто и где поставил забор на Украине? Обеспечение мира на Украине - полностью в руках Украинского Правительства: выполняйте Минские соглашения и живите дальше в мире. И нет никаких заборов, вся территория Украины остается и останется целостной. В чем здесь проблема?

      2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Schicko_008 3 февраля 2017, 14:15

      6. Вообще вот ответь и ты мне на вопрос: что конкретно препятствует выполнить Минские соглашения?
      1. Ввести на ЮВ особый режим (бумажку принять в Раде) и обеспечить проведение местных выборов (и признать выбор населения, ну это уж понятно).
      2. Амнистия.
      3. Обеспечить пенсию и коммуналку на ЮВ.
      4. Прописать в законах особый статус ЮВ регионов, который подразумевает:
      - право на языковое самоопределение;
      — участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;
      - РАВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА с другими регионами Украины.
      — создание отрядов народной милиции по решению местных советов с целью поддержания общественного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Schicko_008 4 февраля 2017, 11:27

      В соглашениях Минска,Киевская сторона согласна только на сложения оружия нынешних командиров "народной"армии ДНР и ЛНР,но видно что сланцевый газ на первом месте там(разве войны развивались не из-за месторождений,и земли в целом*)Россия при этом как и Киевская сторона не признает эти земли под гос.обеспечения а если и признает то де-факто.решений по ней если народ и дождется то только лет через 5,когда "русскоязычное население"уже под Одессой стрелять начнет,слишком хорошо я понимаю стратегию некоторых правителей)

      -2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Schicko_008 4 февраля 2017, 11:29

      - право на языковое самоопределение;

      А кто там язык запрещал?Вы вообще гостевали сами?Донбасс,Киев и Львов,каждый 2 на русском разговаривает(меньше СМИ смотрите)+ никто ничего не запрещал.

      -2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Schicko_008 4 февраля 2017, 11:35

      Да и кто сказал что Киев их не выполняет?(минские)армия ЮВ сложило оружие?Нет!Это тоже самое что и санкции в сторону РФ,мы снимем их,если вы вернете Крым украинцам(никто даже это и не рассматривал в Кремле,согласись).Эти договоры формально наивны,понятное дело сепаратисты не сложат,а зачем Киеву идти по бумажным делам с ними,если они не признаны+системно поставлены людьми от балды(по сути временное правительство)

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Schicko_008 4 февраля 2017, 11:37

      Вальцман провал,нормальный патриот страны давно ввел не АТО а "военное положения" и если сам не справился своими силами попросил интервентов,только так можно наемников выпиздить со своей земли.

      -1
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      Рейтинг: +4842

      neveldomha 2 февраля 2017, 17:07

      Не надо Ромик оскорблять футбол изображениями фашистских ублюдков, где бы то ни было

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 2 февраля 2017, 12:12

      Не знание не освобождает..... Приехал со стихами Шевченко))) Белый и пушистый))) Наверно испанцы тоже попали под влияние рус. пропаганды))) Как всё-таки мнение простых людей, в частности испанцев отличается от их правительств - это радует, остались люди которые думают головой, а не верят всему, что им говорят по телевизору.

      2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 1 февраля 2017, 15:55

      Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны.
      КАКОЙ ВОЙНЫ???
      КАКАЯ АРМИЯ???
      ВАША АРМИЯ - неонацисты терроризирующие Донбасс . . . Дети не от войны страдают, а от вашей армии, идиот

      9
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      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Аристократ Олжик 2 февраля 2017, 17:17

      И как интересно он помагает детям Донбасса? Убивая их? Просто дебил.Люди которые могли положить конец нацизму на украине =спортсмены,актёры наоборот выбрали нацизм.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Аристократ Олжик 2 февраля 2017, 21:38

      В мире сотни стран где русскоязычное населения,отожмем каждый лаваш?Идиоты потешаются имперскими амбициями,а потом пожинают плоды.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40

      mukhakha 1 февраля 2017, 15:18

      Нужно порадоваться за украинских футболистов. Их берут в неплохие европейские клубы и они не очкуют туда ехать (и дело не в ситуации в Украине). Наши бы так уезжали, а то у меня складывается впечатление, что ряд наших игроков ждут предложение минимум от Барселоны, и то они еще подумают и поломаются, когда предложат.

      4
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      Рейтинг: +11234

      alp 1 февраля 2017, 15:09

      во дает хохол ))) на лету переобувается )))

      4
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      Рейтинг: +108

      sciline10 1 февраля 2017, 14:33

      конечно не связан, он типичный дол***б, который только вякать может, даже те придурки на майдане, которые скакали и то смелее на его фоне выглядят, а этот просто балабол.

      6
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      Рейтинг: +9

      draxler21 > sciline10 1 февраля 2017, 14:54

      ты идиот.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > sciline10 1 февраля 2017, 15:34

      извени я поощибке тебе плюсанул. ты балабол просто

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      Рейтинг: +9

      draxler21 > Drama 1 февраля 2017, 15:49

      при чем тут по себе или не по себе?
      если человек бред несет (sciline10 )
      ну ты я вижу не далеко от него ушел.

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