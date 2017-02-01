Зозуля заявил, что не связан с неонацистскими организациями

Нападающий Роман Зозуля, перешедший в «Райо Вальекано», прокомментировал свой трансфер. Напомним, ранее болельщики мадридского клуба выступили против перехода игрока из-за его политических взглядов.

«Надеюсь помочь «Райо Вальекано» вернуться на тот уровень, которого заслуживает клуб. Уверен, что с моей помощью и работой всей команды мы сумеем достичь выхода в примеру, которого так ждут все болельщики.

Мой приезд в Испанию сопровождался недопониманием из-за журналиста, который мало знает о реальном положении дел в моей стране и моей деятельности. Я прибыл в Севилью в футболке с гербом Украины и стихами Тараса Шевченко, творчество которого изучали во всех школах СССР. Этот журналист написал, что на мне была майка неонацистской военизированной группы, символика которой похожа на герб Украины.

«Бетис» попросил убрать эту статью, что было сделано незамедлительно, а автор признал ошибку и извинился.

Я не связан с военизированными или неонацистскими организациями. Я лишь помогаю украинской армии, которая защищает мою страну, а также детям, которые пострадали от войны. Украина переживает чрезвычайно трудные времена, и мои действия полностью одобряются «Райо Вальекано».

Я горд стать частью этого великого клуба», – говорится в заявлении футболиста.

«Мы против трансфера Зозули из-за его нацистских взглядов». Важные трансферы дедлайна, которые вы не заметили