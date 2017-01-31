«Ростов» и «Зенит» ведут переговоры по Могилевцу

Хавбек «Зенита» Павел Могилевец может перейти в «Ростов» нынешней зимой. По словам первого заместителя губернатора области Игоря Гуськова, в настоящее время желто-синие находятся в стадии переговорного процесса с петербургским клубом.

«Ведутся переговоры с «Зенитом» по Павлу Могилевцу. Идет обсуждение вопроса о его приобретении. Мы хотели бы усилить позицию, на которой играет Кристиан Нобоа, на всякий случай подстраховаться. Каковы шансы, что Нобоа уйдет или его обменяют на Могилевца? Без комментариев», – приводит слова Гуськова 161.ru.

Напомним, что в минувшем сезоне Могилевец защищал цвета ростовчан на правах аренды. В текущем розыгрыше РФПЛ 24-летний футболист провел на поле всего 20 минут в одном матче.