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«Ростов» и «Зенит» ведут переговоры по Могилевцу

31 января 2017, 14:31
15

Хавбек «Зенита» Павел Могилевец может перейти в «Ростов» нынешней зимой. По словам первого заместителя губернатора области Игоря Гуськова, в настоящее время желто-синие находятся в стадии переговорного процесса с петербургским клубом.

«Ведутся переговоры с «Зенитом» по Павлу Могилевцу. Идет обсуждение вопроса о его приобретении. Мы хотели бы усилить позицию, на которой играет Кристиан Нобоа, на всякий случай подстраховаться. Каковы шансы, что Нобоа уйдет или его обменяют на Могилевца? Без комментариев», – приводит слова Гуськова 161.ru.

Напомним, что в минувшем сезоне Могилевец защищал цвета ростовчан на правах аренды. В текущем розыгрыше РФПЛ 24-летний футболист провел на поле всего 20 минут в одном матче.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Ростов Могилевец Павел
Комментарии (15)
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Deo
1485862900
Запомнился его проход и голевая передача на Кудряшова, в матче с Динамо. Парню нужно играть и немного массу набрать, хороший полузащитник будет.
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FanatSerj
1485870787
Нобоа это мозг и передачи, при всем уважении к Могелевцу он его никак не заменит. Это уже будет другая игра.
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Garrincha58
1485871311
Могилевец сам ни ням давно бы уже свалил куда нибудь там где дают играть
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Русик292
1485872725
Надо забрать
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Фан666
1485873609
Бедный Могилевец, всю жизнь скитается, а ведь был неплохой потенциал
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ilichkadr
1485873678
Надо Пашу отдать, пусть набирает игровую практику к ЧМ.
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Sasha1086
1485874694
Не ломайте парню карьеру, в Зените он точно самый слабый при всех имеющихся хавах, отпускаем!!!
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Gullit 76
1485876384
Могилевец и не играл,лучше отдать где играть будет.
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zico2205
1485877990
Зениту Могилевец не нужен...Его же надо воспитывать,тренировать , учить...Они привыкли брать уже готовых игроков...В Питере Паша будет вечно на скамейке...Но почему то ценник на него не дешевый выставили...У Бердыева парень играл и прибавлял от игре к игре и вырастал в неплохого хава, но его выдернули ,желая ослабить Ростов. И его стоимость выросла на порядок,именно благодаря Бердыеву...Так может Зениту Бердыеву надо бы заплатить,за то,что растит их игроков,доводя до хорошего уровня??? Вместо этого-Могилевца присадили опять на лавку..Парень снова пропустил полсезона, выпал из игрового ритма, а теперь - на те забирайте...Так же Бухарова загнобили и он до сих пор не выйдет на свой прежний уровень...
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sold93
1485885356
Зенит хочет освободить место на лавке для Нобоа?
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