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    Бышовец: «Иванович способен помочь «Зениту» не только в борьбе за чемпионство в российском первенстве»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход в «Зенит» защитника «Челси» Бранислава Ивановича. Ранее появилась информация, что 32-летний серб получит в питерском клубе контракт с на 2,5 года.

    «Иванович – прекрасный футболист. Он может играть на позиции и крайнего защитника, и центрального. Кроме того, у него отличный русский язык. Бранислав – настоящий профессионал, и возраст – не помеха. Он активен на поле, играет разнообразно. В зависимости от ситуации может быть и защитником, и атакующим. У меня остались о нем самые добрые воспоминания.

    Иванович не нуждается в периоде адаптации. Люди такого уровня пользуются большим уважением в коллективе. Для «Зенита» это отличное приобретение. Бранислав способен помочь команде, причем не только в борьбе за чемпионство в российском первенстве», – заявил Бышовец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2017 13:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +32

      int5 28 января 2017, 11:17

      Лемпарда ещё давай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 января 2017, 15:56

      Иванович лишним не будет, с Ломбертсом будет мощная пара.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 января 2017, 14:39

      А за что ещё? В ЛЧ неужто побороться? Не смешите меня... Объективности нет и в помине... Лавочник Челси - помочь добраться до верхов ЛЧ... ну просто школьники наивные чес слово...

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 26 января 2017, 14:35

      Так то да, вот только Луческу жаловался на высокий средний возраст в команде, а тут как бы....

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