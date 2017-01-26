Бышовец: «Иванович способен помочь «Зениту» не только в борьбе за чемпионство в российском первенстве»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможный переход в «Зенит» защитника «Челси» Бранислава Ивановича. Ранее появилась информация, что 32-летний серб получит в питерском клубе контракт с на 2,5 года.

«Иванович – прекрасный футболист. Он может играть на позиции и крайнего защитника, и центрального. Кроме того, у него отличный русский язык. Бранислав – настоящий профессионал, и возраст – не помеха. Он активен на поле, играет разнообразно. В зависимости от ситуации может быть и защитником, и атакующим. У меня остались о нем самые добрые воспоминания.

Иванович не нуждается в периоде адаптации. Люди такого уровня пользуются большим уважением в коллективе. Для «Зенита» это отличное приобретение. Бранислав способен помочь команде, причем не только в борьбе за чемпионство в российском первенстве», – заявил Бышовец.