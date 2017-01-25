Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко хочет видеть Аршавина в составе сборной России на ЧМ-2018

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о вероятности возвращения в сборную России защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. Также функционер отметил, что хотел бы видеть в национальной команде на домашнем чемпионате мира 35-летнего полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина, защищавшего долгое время цвета «Зенита».

    – Какого результата вы ждете от нашей сборной на Кубке конфедераций и ЧМ-2018?

    – Прогнозов давать не хочу – все понимают, насколько высокий уровень соперников нас ожидает. Но я надеюсь, что сборная покажет футбол хорошего уровня.

    – Футбольные эксперты в этом сомневаются, учитывая результаты подопечных Станислава Черчесова в товарищеских матчах...

    – В 2016 году Черчесов проверил в деле максимальное количество кандидатов в сборную, много экспериментировал с составом. Это правильное решение, учитывая, что результаты не носили турнирного значения. В 2017 году уже будет наигрываться состав сборной, который сыграет на Кубке конфедераций.

    – Много вопросов вызывает игра команды в обороне после ухода Сергея Игнашевича. Есть шанс, что он вернется в сборную?

    – Все прекрасно знают, что это выдающийся футболист, который пригодился бы сборной России. Несмотря на возраст, он по-прежнему остается одним из лучших защитников чемпионата России, достойно смотрится в матчах Лиги чемпионов. Но решение предстоит принимать самому Сергею и главному тренеру сборной.

    – Испанская газета Marca включила другого героя Евро-2008, Андрея Аршавина, в список 10 лучших футболистов планеты, которые никогда не участвовали в чемпионате мира. На ваш взгляд, у него есть шанс сыграть на домашнем мундиале?

    – Я бы хотел, чтобы Андрей сыграл на ЧМ-2018. Аршавин многое сделал для российского футбола, помог нам выиграть право провести мировое первенство. Сейчас он здорово выступает за «Кайрат», радует казахстанских болельщиков красивыми голами. Думаю, что у него есть шанс пробиться в состав, но это только мое мнение. Все решения по составу принимает Станислав Черчесов, я не вмешиваюсь в эти вещи.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2017 01:56
    Рекомендуем
    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 25 января 2017, 15:36

      Ну ты и мудко, уважаемый Мутко! Ты бы лучше подумал о том, как возродить футбол в РФ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 25 января 2017, 11:52

      шел бы ты вместе со своими пенсионерами в Кайрат
      сборной они точно не нужны

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 января 2017, 11:37

      Мутко был поставлен Путиным для развала российского спорта и футбола.

      Зурабов-- для развала пенсионной системы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 января 2017, 10:55

      Что за идиотское желание-одними пенсионерами команду укомплектовать??????

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5177

      Каратель 25 января 2017, 10:55

      если не вмешиваешься,то даже и не заикайся,как чинуши дают команды чтобы в случае чего не при делах остаться,правильно через сми

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 25 января 2017, 10:12

      Да чего уж там - можно и Симоняна поставить!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Truly 25 января 2017, 09:49

      Единственная здравая мысль. Давно пора Аршавина позвать - нынешние игрочишки хоть посмотрели бы, как надо играть!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 25 января 2017, 09:29

      Позови Бесчастного, он тоже не против сыграть с Булыкиным!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 января 2017, 09:17

      Маразм конечно полный....Ну а если серьезно- есть один -единственный способ не опозориться на домашнем ЧМ. Это очень просто- поставить(пока не поздно) главным тренером Бердыева и ему просто не мешать...У нас работает гениальный тренер, но его просто не хотят замечать чинуши из РФС во главе с Мудищенко...Ведь он уже не раз доказывал,как из команд очень среднего класса,без всяких звезд и внушительных финансовых возможностей делать ПОБЕДИТЕЛЕЙ !!! И это как раз подходило бы к сборной России-но какие то амбиции у РФС преобладают над разумом...Просто идиотизм какой то...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 января 2017, 09:13

      Чемп Казахстана это почти чемп двора... "Он лучшей во всей нашей команде, да и во всех дворах нашего района. Берем!!!" )))

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11