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  • Мутко хочет видеть Аршавина в составе сборной России на ЧМ-2018

Мутко хочет видеть Аршавина в составе сборной России на ЧМ-2018

25 января 2017, 01:56
45

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о вероятности возвращения в сборную России защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. Также функционер отметил, что хотел бы видеть в национальной команде на домашнем чемпионате мира 35-летнего полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина, защищавшего долгое время цвета «Зенита».

– Какого результата вы ждете от нашей сборной на Кубке конфедераций и ЧМ-2018?

– Прогнозов давать не хочу – все понимают, насколько высокий уровень соперников нас ожидает. Но я надеюсь, что сборная покажет футбол хорошего уровня.

– Футбольные эксперты в этом сомневаются, учитывая результаты подопечных Станислава Черчесова в товарищеских матчах...

– В 2016 году Черчесов проверил в деле максимальное количество кандидатов в сборную, много экспериментировал с составом. Это правильное решение, учитывая, что результаты не носили турнирного значения. В 2017 году уже будет наигрываться состав сборной, который сыграет на Кубке конфедераций.

– Много вопросов вызывает игра команды в обороне после ухода Сергея Игнашевича. Есть шанс, что он вернется в сборную?

– Все прекрасно знают, что это выдающийся футболист, который пригодился бы сборной России. Несмотря на возраст, он по-прежнему остается одним из лучших защитников чемпионата России, достойно смотрится в матчах Лиги чемпионов. Но решение предстоит принимать самому Сергею и главному тренеру сборной.

– Испанская газета Marca включила другого героя Евро-2008, Андрея Аршавина, в список 10 лучших футболистов планеты, которые никогда не участвовали в чемпионате мира. На ваш взгляд, у него есть шанс сыграть на домашнем мундиале?

– Я бы хотел, чтобы Андрей сыграл на ЧМ-2018. Аршавин многое сделал для российского футбола, помог нам выиграть право провести мировое первенство. Сейчас он здорово выступает за «Кайрат», радует казахстанских болельщиков красивыми голами. Думаю, что у него есть шанс пробиться в состав, но это только мое мнение. Все решения по составу принимает Станислав Черчесов, я не вмешиваюсь в эти вещи.

Источник: Известия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Кайрат Аршавин Андрей Мутко Виталий
Комментарии (45)
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Тraumtanzеr
1485300782
Карпин кстати впорядке.Может его?
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Superviser77
1485305863
Выйдет Андрюха на поле, почешет пузо, да и обратно на скамейку сядет, чипсы хавать))
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Tolegeniskakov
1485309640
Мутко кто?? Тренер что ли? Хочет он видеть,пусть попрыгает, может пройдет
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SchwarzGelben BVB
1485315254
Надо Мутко на допинг проверить, уж больно ответы Подозрительные..
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тётя ASYA
1485320498
да уж ..... более тупого министра спорта не было у нас
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Lexa_Lexa
1485322659
Пусть еще Онопко с Карпиным позовет!!!
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zico2205
1485325049
Маразм конечно полный....Ну а если серьезно- есть один -единственный способ не опозориться на домашнем ЧМ. Это очень просто- поставить(пока не поздно) главным тренером Бердыева и ему просто не мешать...У нас работает гениальный тренер, но его просто не хотят замечать чинуши из РФС во главе с Мудищенко...Ведь он уже не раз доказывал,как из команд очень среднего класса,без всяких звезд и внушительных финансовых возможностей делать ПОБЕДИТЕЛЕЙ !!! И это как раз подходило бы к сборной России-но какие то амбиции у РФС преобладают над разумом...Просто идиотизм какой то...
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Truly
1485326961
Единственная здравая мысль. Давно пора Аршавина позвать - нынешние игрочишки хоть посмотрели бы, как надо играть!
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Диктор
1485330957
Что за идиотское желание-одними пенсионерами команду укомплектовать??????
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alll-1
1485334372
шел бы ты вместе со своими пенсионерами в Кайрат сборной они точно не нужны
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