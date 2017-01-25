Мутко хочет видеть Аршавина в составе сборной России на ЧМ-2018

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о вероятности возвращения в сборную России защитника ЦСКА Сергея Игнашевича. Также функционер отметил, что хотел бы видеть в национальной команде на домашнем чемпионате мира 35-летнего полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина, защищавшего долгое время цвета «Зенита».

– Какого результата вы ждете от нашей сборной на Кубке конфедераций и ЧМ-2018?

– Прогнозов давать не хочу – все понимают, насколько высокий уровень соперников нас ожидает. Но я надеюсь, что сборная покажет футбол хорошего уровня.

– Футбольные эксперты в этом сомневаются, учитывая результаты подопечных Станислава Черчесова в товарищеских матчах...

– В 2016 году Черчесов проверил в деле максимальное количество кандидатов в сборную, много экспериментировал с составом. Это правильное решение, учитывая, что результаты не носили турнирного значения. В 2017 году уже будет наигрываться состав сборной, который сыграет на Кубке конфедераций.

– Много вопросов вызывает игра команды в обороне после ухода Сергея Игнашевича. Есть шанс, что он вернется в сборную?

– Все прекрасно знают, что это выдающийся футболист, который пригодился бы сборной России. Несмотря на возраст, он по-прежнему остается одним из лучших защитников чемпионата России, достойно смотрится в матчах Лиги чемпионов. Но решение предстоит принимать самому Сергею и главному тренеру сборной.

– Испанская газета Marca включила другого героя Евро-2008, Андрея Аршавина, в список 10 лучших футболистов планеты, которые никогда не участвовали в чемпионате мира. На ваш взгляд, у него есть шанс сыграть на домашнем мундиале?

– Я бы хотел, чтобы Андрей сыграл на ЧМ-2018. Аршавин многое сделал для российского футбола, помог нам выиграть право провести мировое первенство. Сейчас он здорово выступает за «Кайрат», радует казахстанских болельщиков красивыми голами. Думаю, что у него есть шанс пробиться в состав, но это только мое мнение. Все решения по составу принимает Станислав Черчесов, я не вмешиваюсь в эти вещи.