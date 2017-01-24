Самедов: «Очень хотел поработать с самим Каррерой»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что очень хотел поработать с главным тренером столичного клуба Массимо Каррерой.

«Очень хотел поработать с самим Каррерой. Хотя многие и говорят, что я возрастной футболист, 32 года, но никогда не поздно учиться. А тут приехал человек, который много лет трудился в «Ювентусе» и сборной Италии. Мне итальянский футбол всегда нравился.

Каррера и Капелло? Они разные. По возрасту, по взглядам на игру. Какие-то схожие вещи, наверное, в тренировочном процессе есть, но не стал бы сравнивать. Они все-таки специалисты из разных времен. Но с итальянскими тренерами у меня действительно связано много хорошего. Скала мне доверял, и при нем я сыграл почти весь чемпионат – первый свой в карьере. У Капелло постоянно выходил на поле в сборной.

Стать тренером? Если вы меня спросили бы об этом два года назад – ответил бы, что абсолютно точно не хочу после окончания карьеры игрока в футболе оставаться. Сейчас смотрю на некоторые вещи по-другому. Теперь вместо того категоричного «нет» – «почему бы в свое время не попробовать?» – сказал Самедов.

Сумма трансфера Самедова из «Локомотива» в «Спартак» оценивается в 3,5 миллиона евро.