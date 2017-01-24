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    Самедов: «Очень хотел поработать с самим Каррерой»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что очень хотел поработать с главным тренером столичного клуба Массимо Каррерой.

    «Очень хотел поработать с самим Каррерой. Хотя многие и говорят, что я возрастной футболист, 32 года, но никогда не поздно учиться. А тут приехал человек, который много лет трудился в «Ювентусе» и сборной Италии. Мне итальянский футбол всегда нравился.

    Каррера и Капелло? Они разные. По возрасту, по взглядам на игру. Какие-то схожие вещи, наверное, в тренировочном процессе есть, но не стал бы сравнивать. Они все-таки специалисты из разных времен. Но с итальянскими тренерами у меня действительно связано много хорошего. Скала мне доверял, и при нем я сыграл почти весь чемпионат – первый свой в карьере. У Капелло постоянно выходил на поле в сборной.

    Стать тренером? Если вы меня спросили бы об этом два года назад – ответил бы, что абсолютно точно не хочу после окончания карьеры игрока в футболе оставаться. Сейчас смотрю на некоторые вещи по-другому. Теперь вместо того категоричного «нет» – «почему бы в свое время не попробовать?» – сказал Самедов.

    Сумма трансфера Самедова из «Локомотива» в «Спартак» оценивается в 3,5 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2017 07:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 января 2017, 13:50

      Да, Каррера "знаменитый" тренер, есть чему поучиться у него.

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      Рейтинг: +11234

      alp 24 января 2017, 13:48

      засунул свой язык в ж итальянца ))) с САМИМ карерой ))

      0
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 24 января 2017, 08:33

      Удачи!

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