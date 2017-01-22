Лига 1. «Бордо» обыграл «Тулузу» и другие результаты

В матче 21-го тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Тулузой» победу одержали хозяева. Единственный мяч в матче забил Валентин Вада.

В других встречах игрового дня «Дижон» и «Лилль» не забили голов, а матч между «Генгамом» и «Ренном» завершился ничьей со счетом 1:1. «Метц» добился победы над «Монпелье» благодаря дублю Шейка Диабате.

Чемпионат Франции. Лига 1. 21-й тур

Бордо – Тулуза – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Вада, 1.

Дижон – Лилль – 0:0

Генгам – Ренн – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Диалло, 39; 1:1 — Гуркюфф, 46.

Метц — Монпелье — 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Диабате, 14; 2:0 — Диабате, 19.

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