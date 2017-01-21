Самедов: «Пока не говорил Каррере о том, что болею за «Милан»

Топи за Спартак, совет
Новичок «Спартака» Александр Самедов подчеркнул, что готов играть на той позиции, на которой его видит главный тренер Массимо Каррера. При этом полузащитник признался, что пока не рассказывал 52-летнему специалисту о своих симпатиях к «Милану». Напомним, с 1991 по 1996 годы итальянский наставник красно-белых выступал за принципиального соперника «россонери» – «Ювентус», а позже в течение пяти лет входил в тренерский штаб туринцев.
«Для меня важно, что я перешел в новую команду аккурат к первому сбору и смогу пройти всю предсезонную подготовку, набрать кондиции. Главный тренер был заинтересован во мне – это самое главное, но пока я ему не говорил, что с детства болею за «Милан».
Кто из футболистов «Спартака» самый веселый? Пока я устал только от Андрея Ещенко (улыбается). Он много шутит, веселый парень.
Играть будут там, где меня видит тренер. Очень рад, что девятнадцатый номер не был занят и я смог его взять. За долгое время я прикипел к этому номеру и хотел играть именно с ним на футболке», – сказал Самедов.