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    Тарханов: «Широков в «Урале»? Он занят своими делами»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал возможный приход в клуб бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. По словам специалиста, он ничего не знает о переговорах между сторонами. Напомним, ранее сообщалось, что «шмели» сделали Широкову предложение присоединиться к команде.

    «Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Ничего о переговорах клуба с Широковым не знаю. Слышал только, что Роман занят до 15 января какими-то своими делами, но возможен ли его переход в «Урал» в перспективе, сказать не могу.

    Постараемся усилиться до конца трансферного окна, однако по позициям сказать не могу. Как только будет что-то конкретное, будем знать, какие позиции усилим», – сказал Тарханов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2017 13:24
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 января 2017, 04:56

      Жаль, мне бы хотелось вновь увидеть его на поле...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Loveloko 13 января 2017, 16:27

      Как и Аршавин игрок класный, а человек гавно

      1
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