Тарханов: «Широков в «Урале»? Он занят своими делами»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал возможный приход в клуб бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. По словам специалиста, он ничего не знает о переговорах между сторонами. Напомним, ранее сообщалось, что «шмели» сделали Широкову предложение присоединиться к команде.

«Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Ничего о переговорах клуба с Широковым не знаю. Слышал только, что Роман занят до 15 января какими-то своими делами, но возможен ли его переход в «Урал» в перспективе, сказать не могу.

Постараемся усилиться до конца трансферного окна, однако по позициям сказать не могу. Как только будет что-то конкретное, будем знать, какие позиции усилим», – сказал Тарханов.