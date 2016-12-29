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    «Урал» вступил в переговоры с Широковым

    Президент «Урала» Григорий Иванов не исключил перехода в команду бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. Ранее агент экс-футболиста отметил, что его клиент хотел бы возобновить карьеру и к нему потенциально будет интерес со стороны нескольких клубов.

    «Что касается темы с Романом Широковым, то здесь все зависит от него самого. Кто знает, может, у Романа началась другая жизнь? Все-таки он пропустил уже полгода, вернуться будет не так просто. Может, его еще где-то хотят видеть? В любом случае, мы вступили в переговоры и готовы пригласить его в «Урал», – заявил Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.12.2016 14:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 декабря 2016, 22:46

      А что из чиновников уже выгнали? ну пусть позорится, будет пешком ходить а потом интервью раздавать, что все говно, а он супер

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 декабря 2016, 18:38

      Пускай позорится Умник.

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      Рейтинг: +364

      neofizer 29 декабря 2016, 18:22

      а смысел?!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 декабря 2016, 15:44

      Нормально. Был один Рома, сейчас будут два Ромы. Если форму не наберёт то играть не будет, а так почему нет, всё равно денег на усиление особо нет, а картину не испортит. Про Павлюченко тоже много чего писали, а по итогу он лучший или наряду с Чесамбой лучший в команде. В центре кроме Чесамбы вообще дыра, так что нужен не только разгоняющий, но и пасующий. Всё правильно.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > alexis02lion 29 декабря 2016, 17:39

      Три ещё Емельянов.

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      Рейтинг: +33633

      oyabun 29 декабря 2016, 15:32

      Соберется знатная команда бу Звезд российского футбола. Павлюченко, Широков.. Рекомендую обязательно позвать еще Аршавина, Денисова, Билялетдинова и Торбинского. Тогда медали Чемпионата команде обеспечены!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > oyabun 29 декабря 2016, 15:49

      И так. Аршавина всё в Кайрате устраивает. Там он лидер, там жена, не поедет. Денисов в аренде и Локо вряд ли отдаст, да и Динамо его не сплавит - цена слишком большая, Била младшего Сёмин зовёт в Локо - так что трансфер состоится, вон Бил, Оздоев все обратно в Локо, а Торбинский вообще Краснодар устраивает, тут как говорится у Галицкого хрен кого купишь, им ещё в Лиге Европы дальше играть, хотя Фенер это вообще пипец, но нужен самим. А Рома свободен и готов. ЦСКА и без него чахнет, а по меркам Урала он может жизнь вдохнуть в команду.

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      Рейтинг: +64

      kimig 29 декабря 2016, 14:58

      неужели вы думаете он заиграет?

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