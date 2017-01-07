Скрипченко: «Считаю, что Саматов хорошо готовил «Спартак» физически»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о причинах, по которым был сделан выбор в пользу бывшего тренера по физподготовке тульского «Арсенала» и «Спартака» Олега Саматова. Напомним, сегодня специалист вместе с тренером вратарей Гаэтано Петрелли присоединились к штабу самарской команды.

– Почему решили остановиться на кандидатуре Саматова? В РФПЛ предпочитают иностранных специалистов по физподготовке.

– До конца сезона стоит конкретная задача – сохранить прописку в Премьер-лиге, и в штабе нужен русскоговорящий специалист. Исходя из этого, данную специализацию принято решение доверить Олегу Анатольевичу. В целом, считаю, в то время, которое он провел с Дмитрием Аленичевым в «Спартаке», команда была готова хорошо. Считаю, мы плодотворно посотрудничаем, и наша команда в физическом плане тоже будет хорошо выглядеть.

– Приходом Саматова и Петрелли изменения в штабе ограничатся?

– Пока да. Йоханнес Виссер, который работал у нас в прошлом году, остается.