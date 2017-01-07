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    Скрипченко: «Считаю, что Саматов хорошо готовил «Спартак» физически»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о причинах, по которым был сделан выбор в пользу бывшего тренера по физподготовке тульского «Арсенала» и «Спартака» Олега Саматова. Напомним, сегодня специалист вместе с тренером вратарей Гаэтано Петрелли присоединились к штабу самарской команды.

    – Почему решили остановиться на кандидатуре Саматова? В РФПЛ предпочитают иностранных специалистов по физподготовке.

    – До конца сезона стоит конкретная задача – сохранить прописку в Премьер-лиге, и в штабе нужен русскоговорящий специалист. Исходя из этого, данную специализацию принято решение доверить Олегу Анатольевичу. В целом, считаю, в то время, которое он провел с Дмитрием Аленичевым в «Спартаке», команда была готова хорошо. Считаю, мы плодотворно посотрудничаем, и наша команда в физическом плане тоже будет хорошо выглядеть.

    – Приходом Саматова и Петрелли изменения в штабе ограничатся?

    – Пока да. Йоханнес Виссер, который работал у нас в прошлом году, остается.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.01.2017 16:27
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