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    Олег Саматов

    Тренер
    Имя Олег
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Саматов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 20 июня 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Носта 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    01.07.2009 Носта 1 : 2 Урал
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