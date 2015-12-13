В «Спартаке» поменяется тренер по физподготовке

Тренер «Спартака» по физподготовке Олег Саматов может покинуть клуб по инициативе наставника красно-белых Дмитрия Аленичева, у которого появились претензии к Саматову по качеству исполняемых им обязанностей. На замену ему, по всей вероятности, придет испанец Хавьер Нойа Сальсес, выполняющий те же функции во второй команде «Спартака».

В качестве футболиста Саматов выступал в таких клубах, как «Локомотив», «Динамо» и «Сатурн».

Осенью 2011-го года он был назначен на должность тренера по физподготовке в тульском «Арсенале». В июне текущего года Саматов перешел на аналогичную должность в «Спартаке».