Титов и Саматов буду помогать Аленичеву в «Енисее»

Егор Титов войдет в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в «Енисее». Также 44-летнему специалисту в красноярской команде будут помогать специалист по физподготовке Олег Саматов и тренер вратарей Валерий Клейменов.

Напомним, что Саматов и Титов работали вместе в Аленичевым в «Спартаке». Клейменов, также ранее трудившийся в стане красно-белых, с 2014 по 2016 годы был тренером вратарей в «Рубине».

На прошлой неделе «Енисей» лишился наставника – команду покинул Андрей Тихонов, который не пожелал продлевать контракт и перебрался в «Крылья Советов». Минувший сезон красноярцы завершили на четвертом месте в ФНЛ, но уступили в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу «Арсеналу» (2:1; 0:1).