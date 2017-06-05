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    Титов и Саматов буду помогать Аленичеву в «Енисее»

    Егор Титов войдет в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в «Енисее». Также 44-летнему специалисту в красноярской команде будут помогать специалист по физподготовке Олег Саматов и тренер вратарей Валерий Клейменов.

    Напомним, что Саматов и Титов работали вместе в Аленичевым в «Спартаке». Клейменов, также ранее трудившийся в стане красно-белых, с 2014 по 2016 годы был тренером вратарей в «Рубине».

    На прошлой неделе «Енисей» лишился наставника – команду покинул Андрей Тихонов, который не пожелал продлевать контракт и перебрался в «Крылья Советов». Минувший сезон красноярцы завершили на четвертом месте в ФНЛ, но уступили в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу «Арсеналу» (2:1; 0:1).

    Источник: ФК «Енисей»

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    05.06.2017 14:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 июня 2017, 21:21

      Алень своих подтягивает,молодец ! Удачи бывшим Спартачам !!!!!

      0
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 5 июня 2017, 17:57

      Будем ждать повторения успеха как минимум,а успех будет полюбому!Удачи спартаковским легендам в Енисее!!!!

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июня 2017, 17:33

      В ФНЛ не так просто повторить прошлогодний успех,
      Получится - удача будет для сибиряков, игроков, тренеров - для всех.

      0
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 5 июня 2017, 15:50

      Вай вай вац

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 5 июня 2017, 15:03

      Наша старая гвардия ))) Удачи им!

      2
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 5 июня 2017, 14:46

      Вообще интересно будет!!!!

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