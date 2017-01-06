Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Шахтер» ждет решения Адвоката по аренде Патрика

    Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает Fotospor. Донецкий клуб готов отдать 25-летнего бразильца в бесплатную аренду до конца сезона. Сейчас стороны ожидают решение главного тренера «Фенербахче» Дика Адвоката.

    Напомним, что Патрик должен вернуться в «Шахтер» в январе. Он провел в аренде в нескольких клубах – «Фламенго», «Палмейрасе» и «Интернасьонале». Стоит отметить, что на днях в «Фенербахче» на правах аренды перешел хавбек «Шахтера» Александр Караваев.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2017 10:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11