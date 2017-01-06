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«Шахтер» ждет решения Адвоката по аренде Патрика

6 января 2017, 10:04

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает Fotospor. Донецкий клуб готов отдать 25-летнего бразильца в бесплатную аренду до конца сезона. Сейчас стороны ожидают решение главного тренера «Фенербахче» Дика Адвоката.

Напомним, что Патрик должен вернуться в «Шахтер» в январе. Он провел в аренде в нескольких клубах – «Фламенго», «Палмейрасе» и «Интернасьонале». Стоит отметить, что на днях в «Фенербахче» на правах аренды перешел хавбек «Шахтера» Александр Караваев.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Турция. Суперлига Шахтер Фенербахче Патрик Алан
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