«Шахтер» ждет решения Адвоката по аренде Патрика

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик может продолжить карьеру в «Фенербахче», сообщает Fotospor. Донецкий клуб готов отдать 25-летнего бразильца в бесплатную аренду до конца сезона. Сейчас стороны ожидают решение главного тренера «Фенербахче» Дика Адвоката.

Напомним, что Патрик должен вернуться в «Шахтер» в январе. Он провел в аренде в нескольких клубах – «Фламенго», «Палмейрасе» и «Интернасьонале». Стоит отметить, что на днях в «Фенербахче» на правах аренды перешел хавбек «Шахтера» Александр Караваев.