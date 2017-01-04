Нобоа: «Из русской еды больше всего мне нравится борщ»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал об отношениях с одноклубниками и жизни в России. Эквадорский футболист также назвал самый главный новогодний подарок для себя и своей семьи.

– Если говорить о «Ростове», сложно не заметить, какая царит атмосфера в команде, у вас наверняка есть хорошие друзья в клубе?

– Конечно, на самом деле я в отличных отношениях практически со всей командой. Я дружу и с русскими ребятами, есть друзья из Ирана, Сенегала, Мали, Испании. Самое главное – единство в команде. У нас отличная атмосфера, мы все друг друга поддерживаем.

– Частенько проводите время вместе?

– Иногда. Мне нравится видеться с друзьями, вместе обедать – это очень важно. Но у нас не получается так просто проводить время вместе, выбираться пообедать, ведь как только заканчивается сезон или начинается пауза, мы разъезжаемся. Во время самого сезона, у нас не так много свободного времени, постоянные тренировки, матчи, я иногда не успеваю провести время с семьей, не то что с ребятами из команды.

– Когда вы закончите играть в футбол, вы останетесь в России или все-таки поедете в Эквадор?

– Я бы хотел закончить карьеру в Эквадоре, но пока я не знаю ответа на этот вопрос. Многое будет зависеть и от моей жены, и от всей семьи, посмотрим, что будет наилучшим вариантом для нас. Мне нравится в Эквадоре, но никто не знает, что будет дальше.

– Что было самым странным для вас в России, когда вы только приехали сюда?

– Холод (смеется). Культура, конечно, отличалась, но самым ужасным был, конечно же, холод. Ко всему остальному я привык достаточно быстро.

– Что из русской еды вам нравится больше всего?

– Мне нравится борщ. Поначалу он мне вообще не понравился, но потом я распробовал. Хотя я до сих пор скучаю по эквадорской кухне.

– А когда ваша семья ездит на отдых, Ольга готовит что-то из российских блюд?

– Она готовит «русский салат» – так мы называем оливье в Латинской Америке, борщ, готовила даже плов, курицу под соусом – много всего.

– Какой самый лучший новогодний подарок для вас и вашей семьи?

– Быть вместе – для меня это самый лучший подарок, это самое главное.