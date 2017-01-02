АПЛ. «Ливерпуль» упустил победу над «Сандерлендом», «Манчестер Сити» в меньшинстве обыграл «Бернли»

В матчах 20-го тура АПЛ «Ливерпуль» не смог удержать победу над «Сандерлендом», дважы ведя в счете по ходу встречи, а «Манчестер Сити» в меньшинстве переиграл«Бернли».

В другие встречах «Эвертон» разгромил «Саутгемптон», а «Вест Бромвич» разобрался с «Халл Сити».

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Эвертон – Саутгемптон – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Валенсия, 73; 2:0 – Бэйнс, 80 (с пенальти); 3:0 – Лукаку, 89.

Сандерленд – Ливерпуль – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Старридж, 19; 1:1 – Дефо, 25 (с пенальти); 1:2 – Мане, 72; 2:2 – Дефо, 84 (с пенальти).

Манчестер Сити – Бернли – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Клиши, 58; 2:0 – Агуэро, 62; 2:1 – Ми, 70.

Удаление: Фернандиньо, 32 – нет.

Вест Бромвич – Халл Сити – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Снодграсс, 21; 1:1 – Брант, 49; 2:1 – Маколи, 62; 3:1 – Моррисон, 73.

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