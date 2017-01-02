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Судьи
Главный судья:
Марк Клаттенбург (Ньюкасл-апон-Тайн)

Вест Бромвич - Халл Сити

02.01.2017, Понедельник, 18:00 мск Вест Бромвич, стадион Хоуторнс Англия. Премьер-лига, 20 тур Вест Бромвич - Халл Сити
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
13 тур
26 ноября, суббота 18:00 Халл Сити 1:1 Вест Бромвич
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
10 января, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:0 Халл Сити
15 тур
6 декабря, суббота 18:00 Халл Сити 0:0 Вест Бромвич
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
3 раунд
24 сентября, среда 23:00 Вест Бромвич 3:2 Халл Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 19:00 Халл Сити 2:0 Вест Бромвич
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Вест Бромвич 1:1 Халл Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
24 тур
31 января, суббота 18:00 Халл Сити 2:2 Вест Бромвич
9 тур
25 октября, суббота 18:00 Вест Бромвич 0:3 Халл Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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