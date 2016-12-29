«Урал» вступил в переговоры с Широковым

Президент «Урала» Григорий Иванов не исключил перехода в команду бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова. Ранее агент экс-футболиста отметил, что его клиент хотел бы возобновить карьеру и к нему потенциально будет интерес со стороны нескольких клубов.

«Что касается темы с Романом Широковым, то здесь все зависит от него самого. Кто знает, может, у Романа началась другая жизнь? Все-таки он пропустил уже полгода, вернуться будет не так просто. Может, его еще где-то хотят видеть? В любом случае, мы вступили в переговоры и готовы пригласить его в «Урал», – заявил Иванов.