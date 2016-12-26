Караваев: «ЦСКА имеет право меня выкупить, но хотелось бы поиграть в Европе»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев отметил, что, несмотря на имеющееся у ЦСКА право его первоочередного выкупа, он хотел бы продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Напомним, 21-летний игрок перешел в пражский клуб минувшим летом за один миллион евро. В текущем чемпионате Чехии на его счету два гола в 13-ти встречах.

«У ЦСКА есть опция первоочередного выкупа. Само собой, с моего согласия. Но, честно говоря, мне хотелось бы поиграть в Европе. Очень нравится чемпионат Германии. Не откажусь и от Испании, если предложат», – сказал Караваев.