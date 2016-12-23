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    Глушаков: «Кубок конфедераций – проверка сил сборной России»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который пройдет в России в 2017 году.

    «В следующем году нас ждет Кубок конфедераций. Очень приятно наблюдать за тем, как страна готовится к этому турниру. Сегодня запущен новый поезд в таких необычных цветах. Думаю, что болельщикам и обычным людям будет приятно стать его пассажирами и даже сфотографироваться с ним. От лица команды и от себя лично могу сказать, что сделаем все возможное и серьезно готовимся.

    Кубок конфедераций – проверка наших сил. Сборной России предстоит сыграть с чемпионами Европы, может быть, и с чемпионами мира. Сделаем все от нас зависящее. Чем дальше пройти – тем лучше. И, конечно, хотелось бы пригласить болельщиков. Их поддержка нам будет необходима», – сказал Глушаков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2016 12:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 декабря 2016, 02:12

      В капитаны его нельзя. Любит поорать на судей. Наши то терпят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 24 декабря 2016, 22:10

      Его в капитаны сборной надо.

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 декабря 2016, 13:03

      Репетиция похорон..?

      -1
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      Рейтинг: +3550

      momwig_ 23 декабря 2016, 12:49

      Денис, извини... проверка - ЧЕГО???

      0
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      Рейтинг: +3927

      minaev23 > momwig_ 24 декабря 2016, 22:52

      Так просто пизда..л!!!

      -1
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 23 декабря 2016, 12:30

      О какой силе он говорит ?

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Lesha VV 23 декабря 2016, 17:34

      судя по твоим комментам) ты на всех ветках как затычка и не более)))

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