Хомуха назвал причину проблем с мотивацией у «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА, экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил игру петербуржцев в первой части сезона РПЛ.
– «Зенит» ушел вторым на зимний перерыв. Что помешало петербуржцам остаться на первой строчке?
– Невзрачная игра в двух последних матчах, где они потерпели два поражения подряд.
– Как думаете, сделал ли Семак какие-то тактические ошибки в двух последних матчах?
– Там дело не в тактических ошибках, ав восприятии ситуации. Мотивация не на должном уровне у команды, в целом из-за того, что клуб становится чемпионом на протяжении 6 лет подряд. Найти мотивацию очень сложно с учетом того, что контракты у них очень хорошие. Никто в Европе им бы и близко столько не платил. Здесь все в избытке, все хорошо. Наступила самоуспокоенность.
– Как вы оцените результаты «Зенита» в первой части сезона?
– По количеству очков делят первое место, поэтому ничего страшного не произошло. Могли бы, конечно, закончить на первой позиции. Другие команды подобрались к «Зениту» и «Краснодару», тот же московский «Спартак». Когда весной возобновится чемпионат, будет то же самое, что в прошлом году. До последнего тура несколько команд будут бороться за чемпионский титул.
– Какие команды будут бороться кроме «Зенита»?
– «Краснодар», «Спартак», может быть, «Динамо» включится.
- «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 39 очками. Лидирует «Краснодар», а третьим идет «Спартак» (37).
- В двух последних матчах сине-бело-голубые проиграли дома «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).
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