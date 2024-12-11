Хомуха назвал причину проблем с мотивацией у «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА, экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил игру петербуржцев в первой части сезона РПЛ.

– «Зенит» ушел вторым на зимний перерыв. Что помешало петербуржцам остаться на первой строчке?

– Невзрачная игра в двух последних матчах, где они потерпели два поражения подряд.

– Как думаете, сделал ли Семак какие-то тактические ошибки в двух последних матчах?

– Там дело не в тактических ошибках, ав восприятии ситуации. Мотивация не на должном уровне у команды, в целом из-за того, что клуб становится чемпионом на протяжении 6 лет подряд. Найти мотивацию очень сложно с учетом того, что контракты у них очень хорошие. Никто в Европе им бы и близко столько не платил. Здесь все в избытке, все хорошо. Наступила самоуспокоенность.

– Как вы оцените результаты «Зенита» в первой части сезона?

– По количеству очков делят первое место, поэтому ничего страшного не произошло. Могли бы, конечно, закончить на первой позиции. Другие команды подобрались к «Зениту» и «Краснодару», тот же московский «Спартак». Когда весной возобновится чемпионат, будет то же самое, что в прошлом году. До последнего тура несколько команд будут бороться за чемпионский титул.

– Какие команды будут бороться кроме «Зенита»?

– «Краснодар», «Спартак», может быть, «Динамо» включится.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ с 39 очками. Лидирует «Краснодар», а третьим идет «Спартак» (37).

В двух последних матчах сине-бело-голубые проиграли дома «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

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