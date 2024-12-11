Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Хомуха назвал причину проблем с мотивацией у «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА, экс-тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил игру петербуржцев в первой части сезона РПЛ.

    – «Зенит» ушел вторым на зимний перерыв. Что помешало петербуржцам остаться на первой строчке?

    – Невзрачная игра в двух последних матчах, где они потерпели два поражения подряд.

    – Как думаете, сделал ли Семак какие-то тактические ошибки в двух последних матчах?

    – Там дело не в тактических ошибках, ав восприятии ситуации. Мотивация не на должном уровне у команды, в целом из-за того, что клуб становится чемпионом на протяжении 6 лет подряд. Найти мотивацию очень сложно с учетом того, что контракты у них очень хорошие. Никто в Европе им бы и близко столько не платил. Здесь все в избытке, все хорошо. Наступила самоуспокоенность.

    – Как вы оцените результаты «Зенита» в первой части сезона?

    – По количеству очков делят первое место, поэтому ничего страшного не произошло. Могли бы, конечно, закончить на первой позиции. Другие команды подобрались к «Зениту» и «Краснодару», тот же московский «Спартак». Когда весной возобновится чемпионат, будет то же самое, что в прошлом году. До последнего тура несколько команд будут бороться за чемпионский титул.

    – Какие команды будут бороться кроме «Зенита»?

    «Краснодар», «Спартак», может быть, «Динамо» включится.

    • «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 39 очками. Лидирует «Краснодар», а третьим идет «Спартак» (37).
    • В двух последних матчах сине-бело-голубые проиграли дома «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Колыванов высказался о лучших тренерах и игроках России 2024 года
    Появилось сравнение статистических показателей «Зенита» в этом и прошлом сезонах
    10 самых подорожавших игроков РПЛ 2
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2024 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    theonewhoisnotafraidofyou
    1733896297
    Деньги и есть мотивация, мало получить большую зп, её надо сохранить ещё. А у нас тренер никакой, не может просто объяснить миллионерам, что если и дальше вала ипать будут, то незаменимых нет, а не молча траву жевать, и чёлку поправлять
    Ответить
    NewLife
    1733900128
    В переводе длинной тирады на русский язык: зажрались))
    Ответить
    Интерес
    1733901521
    Хомуха справедливо не упоминает ЦСКА,у нас задача-отстоять шестое место.
    Ответить
    Скунсы питера
    1733902865
    да какая нах мотивация у этих зинитовских квадроберов, они привыкли на адмресурс уповать.
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1733912032
    Мотивация это для игроков деньги. Просто значит меньше призовых стало. Это уже к газпрому вопросы.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 