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    Спаллетти: «Всегда слежу за «Зенитом», так как сохранил хорошие отношения со многими игроками»

    Экс-главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, возглавляющий ныне «Рому», признался, что у него остались теплые отношения со многими футболистами петербургского клуба, именно поэтому он не перестает следить за выступлениями сине-бело-голубых.

    «Я постоянно слежу за командой, так как сохранил хорошие отношения со многими игроками. За свою карьеру я провел по пять лет в «Эмполи», «Удинезе», «Роме» и «Зените». Это не годик потренировать где-то, связи становятся намного крепче. То, что я столько лет провел в клубе, позволило мне установить более близкие отношения с футболистами. А это в свою очередь помогло мне в профессиональном развитии», – сказал Спаллетти.

    Источник: УЕФА

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    21.12.2016 14:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 21 декабря 2016, 15:57

      Один из немногих, кто не хаит Россию.

      0
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      Рейтинг: +899

      talgatnurzhanov2006 21 декабря 2016, 14:59

      хороший дядька

      3
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