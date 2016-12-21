Кудряшов: «В России игрок за 30 считается старым, в Италии думают по-другому»

Защитник «Ростова» и сборной России Федор Кудряшов подчеркнул, что в РФПЛ игроки старше 30 лет уже считаются старыми, в то время как в Италии предпочитают оценивать футболистов по их качествам, а не возрасту.

«В России игроки за 30 считаются старыми, в Италии думают по-другому. Там не заглядывают в паспорт, а в первую очередь обращают внимание на то, как ты выступаешь. Поэтому если человек в 35-38 лет может и играет на уровне, то почему его не поставить в состав?

Хочу выразить огромную благодарность Станиславу Черчесову и тренерскому штабу за вызов в национальную команду. Для попадания в сборную России на Кубок конфедераций и чемпионат мира-2018, нужно каждый раз доказывать свою состоятельность в играх за клуб. Последние выступления в сборной принесли мало положительных эмоций. Конечно, у нас есть время, чтобы многое исправить, и я думаю, что у тренерского штаба во главе с Черчесовым все получится до официальных матчей», – сказал Кудряшов.