Бундеслига. «Боруссия» Д не сумела переиграть «Аугсбург», «Гамбург» оказался сильнее «Шальке»

В рамках 16-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Аугсбургом». На гол Чжи Донь-Вона точным ударом ответил Усмане Дембеле.

В другом матче «Вольфсбург» на выезде переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» благодаря голу Марио Гомеса. «Гамбург» на своем поле смог победить «Шальке». Единственный гол у гостей на 90-й минуте забил Донис Авдияй.

«Айнтрахт» разгромил «Майнц», который заканчивал матч вдесятером. Дублем у хозяев отличился Бранимир Хргота.

Германия. Бундеслига. 16-й тур

Боруссия Д – Аугсбург – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Донь-Вон, 33; 1:1 – Дембеле, 47.

Боруссия М – Вольфсбург – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Калиджиури, 3; 1:1 – Азар, 52; 1:2 – Гомес, 57.

Гамбург – Шальке – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 60; 2:0 – Вуд, 82; 2:1 – Авдияй, 90.

Айнтрахт – Майнц – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Хргота, 18; 2:0 – Баркок, 75; 3:0 – Хргота, 85.

Удаление: нет – Кордоба, 55.

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